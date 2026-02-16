Sobrevive Joven Albañil a Caída de Ocho Metros en Obra de Construcción en Puebla

La tarde de este lunes 16 de febrero de 2026 se reportó un grave accidente de un trabajador en la construcción de la Residencial Cumbres de la Paz ubicada entre las calles 11 Poniente y 53 Sur en la colonia Reforma Sur de la ciudad de Puebla.

De acuerdo con los primeros reportes, la víctima, un adolescente de 16 años de edad, cayó ocho metros de altura y sufrió lesiones de consideración por lo que fue trasladado a un hospital.

Cae trabajador ocho metros de altura y sufre lesiones en colonia Reforma Sur de Puebla

Fue aproximadamente a las 15:00 horas de este lunes cuando un adolescente de 16 años de edad cayó de una altura de ocho metros, en un edificio en construcción donde trabaja, ubicado entre las calles 11 Poniente y 53 Sur en la colonia Reforma Sur de la capital poblana.

Elementos de Protección Civil Municipal adscritos a la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de Puebla atendieron al menor de edad quien presenta contusiones y posible fractura de costillas.

La víctima trabajaba en la construcción del edificio Residencial Cumbres de La Paz. Foto: N+

Por último, las autoridades dieron a conocer que el trabajador fue trasladado a un hospital privado en estado estable, esperando que en las próximas horas se dé a conocer un informe médico oficial sobre su estado de salud.

Cabe destacar que la obra de lo que será la Residencial Cumbres de la Paz fue clausurada tras el accidente, por lo que se espera la postura de las autoridades municipales acerca de este hecho.

El Ayuntamiento de Puebla clausuró la obra tras el accidente laboral. Foto: N+

Trasladan de Tecamachalco a Puebla a un hombre que cayó de seis metros de altura

La Secretaría de Salud del estado de Puebla realizó un traslado aéreo desde el municipio de Tecamachalco a la capital poblana para garantizar atención médica especializada a un hombre de 38 años que sufrió un grave accidente.

De acuerdo con el reporte médico, el hombre ingresó el pasado 9 de febrero al Hospital General de Tecamachalco, donde fue atendido inicialmente en el área de urgencias tras caer de una altura aproximada de entre cinco y seis metros, lo que le provocó la pérdida del estado de alerta.

Trasladan Vía Aérea a Hombre por Caída de Seis Metros en Tecamachalco, Puebla

Tras la valoración, se confirmó un traumatismo craneoencefálico severo y múltiples lesiones derivadas del impacto, por lo que se determinó la necesidad de cambio a una unidad hospitalaria de mayor especialidad.

