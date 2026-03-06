Encuentran a Hombre sin Vida al Interior de un Motel en la Ciudad de Puebla

Las autoridades investigan la muerte de un hombre de 52 años de edad, hallado al interior del Motel Jacarandas este viernes 6 de marzo de 2026, ubicado en la colonia Cleotilde Torres, al norte de la ciudad de Puebla.

Los hechos fueron reportados por personal del establecimiento, quienes al percatarse del fallecimiento del sujeto solicitaron el apoyo de los servicios de emergencia.

Autoridades confirman fallecimiento de hombre en motel de la colonia Cleotilde Torres de Puebla

Minutos después del reporte, al sitio arribaron elementos de la Policía Municipal y paramédicos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), quienes confirmaron que el hombre ya no contaba con signos vitales.

Posteriormente, personal de la Fiscalía General del Estado (FGE) de Puebla acudió al lugar para realizar las diligencias correspondientes y el levantamiento del cadáver, como parte del protocolo de investigación.

El área fue acordonada mientras peritos recolectaban indicios que permitan esclarecer las circunstancias en las que ocurrió el fallecimiento.

Hasta el momento, las autoridades no han dado a conocer las causas oficiales de la muerte, por lo que abrieron la carpeta de investigación para determinar el móvil de este hecho.

Muere hombre tras caer de escalera metálica en plaza comercial de Puebla

El pasado 3 de marzo un grave accidente provocó la muerte de un trabajador en la plaza comercial Cruz del Sur, ubicada en el Bulevar Forjadores de la ciudad de Puebla; el hombre cayó de una escalera metálica cuando realizaba trabajos de mantenimiento.

Dejan Velas y Flores a Trabajador Muerto por Caída de Escalera en Plaza Cruz del Sur de Puebla

De acuerdo con los primeros reportes, el trabajador de aproximadamente 40 años de edad se precipitó al vacío junto con la escalera con la que realizaba labores de mantenimiento en una luminaria de la plaza comercial.

Con información de Franco Arteaga

GMAZ