Abandonan Cuerpo de un Hombre a Mitad de una Calle en Tlaxcala

Este miércoles 25 de febrero se confirmó el hallazgo de un hombre muerto embolsado, en el municipio de Tenancingo en Tlaxcala, luego del reporte hecho por ciudadanos al número de Servicio de Emergencias 911.

La Fiscalía General de Justicia del Estado a través del Ministerio Público, inició una carpeta de investigación por el delito de homicidio calificado, derivado de los hechos ocurridos la madrugada del 25 de febrero.

Investigan homicidio calificado de una persona en Tenancingo, Tlaxcala

El cuerpo abandonado se encontraba sujetado con cinta adhesiva color café y parcialmente cubierto con una cobija color vino, sobre la carretera federal Vía Corta Puebla–Chiautempan, en el entronque con la calle 2 Sur de la Primera Sección de Tenancingo.

El reporte recibido por las autoridades informaba sobre el hallazgo de un bulto sospechoso que corresponde a una persona sin signos vitales al interior de bolsas de plástico, por lo que elementos de la Policía de Investigación y Peritos del INCIFO se trasladaron al lugar para realizar las diligencias correspondientes.

La Fiscalía de Tlaxcala continuará con las investigaciones a fin de esclarecer estos hechos ocurridos en las primeras horas del pasado martes; hasta el momento se desconoce la identidad de la víctima.

Con información de N+

JAPR

