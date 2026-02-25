Detienen en Tlaxcala a Isaac "N", 'El Hacha', Operador Regional del CJNG

Fuerzas de seguridad federales detuvieron en Tlaxcala a Isaac “N”, alias El Hacha, operador regional del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) señalado por delitos como secuestro, homicidio, extorsión, cobro de piso y comercio ilegal de hidrocarburo.

El sujeto fue ubicado en la localidad de San Miguel Contla gracias a trabajos de investigación, informó el Gabinete de Seguridad en un comunicado.

Isaac “N” se encontraba en un vehículo sin placas de circulación, por lo cual los elementos le marcaron el alto y realizaron una revisión preventiva.

Así, el personal de la Secretaría de Marina (Semar), Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) y Fiscalía General de la República (FGR), en coordinación con la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa) y Guardia Nacional (GN), le aseguró diversas dosis de narcótico y un artefacto explosivo tipo granada de fragmentación.

De los principales operadores en Tlaxcala

El Gabinete de Seguridad indicó que El Hacha es considerado uno de los principales operadores de una organización delictiva en Tlaxcala.

Indicó que también se desempeñaba como jefe de una célula criminal con origen en el estado de Nayarit, donde presuntamente coordinaba actividades delictivas como secuestros, extorsiones, cobro de piso, homicidios y comercio ilegal de hidrocarburo en la zona.

Isaac “N” fue detenido por delitos contra la salud y violación a la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos.

Junto con lo asegurado, fue puesto a disposición del agente del Ministerio Público correspondiente, quien determinará su situación jurídica.

“Con estas acciones, las instituciones que integran el Gabinete de Seguridad refrendan su compromiso de trabajar de manera coordinada, mediante el uso de capacidades técnicas, operativas y de inteligencia, para debilitar a los grupos delictivos y garantizar la paz y la seguridad de la ciudadanía”, precisaron las instituciones.

