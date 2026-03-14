Muere Joven Motociclista en Accidente sobre la Carretera Federal Atlixco-Izúcar de Matamoros

Un motociclista de 23 años perdió la vida tras sufrir un accidente sobre la carretera federal Atlixco–Izúcar de Matamoros, a la altura del kilómetro 23, en territorio del municipio de Atlixco, Puebla.

La víctima era originaria del municipio de San Jerónimo Tecuanipan y circulaba a bordo del vehículo de dos ruedas cuando un automóvil le hizo corte de circulación.

Tras la maniobra, fue proyectado violentamente contra el pavimento, lo que le provocó lesiones de gravedad.

Motociclista pierde la vida tras corte de circulación en Atlixco

Testigos quienes se encontraban en la zona dieron aviso a los números de emergencia, por lo que paramédicos y elementos de seguridad se trasladaron al lugar para brindar auxilio.

A pesar que el motociclista portaba casco de seguridad, los servicios de emergencia confirmaron que ya no contaba con signos vitales debido a la fuerza del impacto.

Joven pierde la vida en accidente sobre la carretera federal Atlixco–Izúcar de Matamoros. Foto: N+

Elementos policiacos acordonaron la zona para permitir las labores de los peritos y agentes ministeriales, quienes realizaron las diligencias correspondientes y el levantamiento del cuerpo.

En el lugar quedó un automóvil blanco, sin embargo, se presume que el conductor se dio a la fuga.

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Ambulancia del IMSS y tráiler protagonizan accidente en Tlaxcala

La mañana de este13 de marzo se registró aparatoso accidente sobre la carretera Tlaxcala-Apizaco, a la altura de Atlihuetzia, donde una ambulancia del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y el tráiler se vieron involucrados.

El siniestro dejó como saldo dos personas lesionadas y provocó importante movilización de cuerpos de emergencia y corporaciones de seguridad quienes acudieron de inmediato al lugar para atender la situación.

Colapsa Tráfico por Accidente entre Ambulancia del IMSS y Tráiler en Carretera de Tlaxcala

Paramédicos y personal de rescate realizaron la valoración de las personas involucradas, mientras elementos de seguridad implementaron maniobras para resguardar el área y evitar otros incidentes. Autoridades tomaron conocimiento de los hechos y serán las investigaciones correspondientes las que determinen las causas que provocaron este siniestro.

Mientras tanto, recomiendan a los automovilistas extremar precauciones al circular por esta vía ya que las labores de atención y retiro de las unidades podrían extenderse por varias horas y generar tránsito intenso.

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Con información de N+

MCS