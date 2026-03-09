Autobús se Queda sin Frenos y Choca contra un Cerro en Carretera de Puebla

Un autobús de la línea Tehuacán-Tlacotepec de Porfirio Díaz, se quedó sin frenos mientras circulaba en la zona conocida como las Curvas de Pala en el municipio poblano de Coxcatlán, por lo que se impactó contra un cerro.

Tras el incidente, pasajeros y pobladores de la zona se organizaron para evitar que la unidad volcara, formando una cadena humana para sostenerla y permitir que las personas descendieran con seguridad.

Autobús se queda sin frenos y choca contra un cerro en Coxcatlán, Puebla

El siniestro ocurrió la mañana de este lunes 9 de marzo de 2026, cuando el conductor del autobús detectó que los frenos no funcionaban y para evitar la tragedia, decidió impactar la unidad contra el cerro en la zona de las Curvas de Pala.

Gracias a esta maniobra, la unidad logró detenerse y evitar un accidente mayor en esta zona con curvas pronunciadas. Afortunadamente, no se reportaron personas lesionadas.

Minutos después, corporaciones policiacas y cuerpos de auxilio arribaron al sitio ubicado en la demarcación de Coxcatlán para aplicar los protocolos de atención y asegurar la zona.

El conductor decidió impactarse contra el cerro para evitar una tragedia mayor. Foto: Mauricio Gómez

Este mismo lunes se registró un fuerte accidente automovilístico sobre la carretera que conecta Izúcar de Matamoros con el municipio de Epatlán, a la altura de la curva de la empresa Dragón de la Mixteca Poblana.

El automóvil tipo sedán color negro volcó a un costado de la cinta asfáltica alrededor de las 6:50 horas, por lo que automovilistas notificaron el número de emergencias, lamentablemente las dos personas salieron proyectadas de la unidad y debido a la gravedad de sus heridas perdieron la vida.

Con información de Franco Arteaga

GMAZ