Mueren Dos Personas tras Volcadura en la Curva de una Carretera de Puebla

La mañana de este lunes 9 de marzo, se registró fuerte accidente automovilístico sobre la carretera que conecta Izúcar de Matamoros con el municipio de Epatlán, a la altura de la curva de la empresa Dragón de la Mixteca Poblana. La volcadura dejó como saldo a dos personas sin vida.

El automóvil tipo sedán color negro volcó a un costado de la cinta asfáltica alrededor de las 6:50 horas, por lo que automovilistas notificaron el número de emergencias, lamentablemente las dos personas salieron proyectadas de la unidad y debido a la gravedad de sus heridas no lograron sobrevivir.

Volcadura deja sin vida a dos personas en Puebla. Foto: X @ciudadano_pue

Al sitio arribaron elementos de la policía municipal y tránsito de Izúcar de Matamoros, quienes acordonaron la zona y realizaron labores de abanderamiento para evitar otro percance, ya que la circulación estuvo afectada en dicho tramo.

Investigan causas del accidente que dejo dos muertos en carretera de Izúcar de Matamoros

Hasta el momento se desconocen las causas que provocaron la volcadura y la identidad de las víctimas, sin embargo, de manera extraoficial dieron a conocer que probablemente venían de los Gallos de San José Las Bocas.

Peritos de la Fiscalía General del Estado realizaron el levantamiento de los cuerpos e iniciaron las investigaciones correspondientes. Las autoridades piden a los automovilistas extremar precauciones y a respetar los límites de velocidad.

Accidentes en Puebla deja severos daños materiales

Dos conductores particulares fueron captados por cámaras de videovigilancia luego de protagonizar incidentes viales en los que impactaron vehículos estacionados y posteriormente se dieron a la fuga, sin hacerse responsables de los daños.

El primer caso ocurrió en Tehuacán, Puebla, donde una trabajadora de una tienda de conveniencia, ubicada en la colonia Aquiles Serdán, dejó estacionada su motocicleta mientras realizaba sus actividades.

Sin embargo, el conductor de una camioneta blanca, con placas desconocidas, perdió el control de la unidad, derribó la motocicleta y aún le pasó por encima, provocando daños en la unidad. tras el incidente, el automovilista abandonó el lugar.

Accidente en la México-Puebla Hoy; Retiran Ganado Herido tras Volcadura de Tráiler

En otro hecho registrado en Tlaxcala, una mujer al volante impactó un automóvil que se encontraba estacionado sobre la vía pública.

Después del golpe, la conductora descendió de su vehículo para revisar los daños. no obstante, tras observar a su alrededor y al no ver a personas cerca, volvió a subir a su automóvil y se retiró del lugar sin dar aviso ni hacerse responsable.

Ambos casos fueron captados por cámaras de seguridad, y han generado reacciones, donde usuarios señalan la importancia de asumir la responsabilidad cuando ocurre un accidente, aunque los daños parezcan menores.

