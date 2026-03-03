Revelan Video del Accidente en Vía Atlixcáyotl de Puebla que Provocó la Muerte de Dos Mujeres

A dos meses de la carambola registrada en la Vía Atlixcáyotl, a la altura de Vía San Ángel, tres nuevos videos salieron a la luz y documentan el momento exacto del impacto que dejó como saldo dos mujeres muertas y más de cinco personas lesionadas.

El material, difundido reavivó la indignación pública en torno a este hecho ocurrido el 10 de diciembre del 2025.

Momento del Accidente donde Murió Mayca y Sandra Paola en Vía Atlixcáyotl

Salen a la luz videos de la carambola que provocó la muerte de Mayca y Sandra Paola en Puebla

En el sitio perdió la vida Mayca “N”, quien caminaba sobre la acera al momento del impacto. Un día después falleció Sandra Paola “N”, copiloto del vehículo involucrado.

La conductora responsable, Luz María “N”, enfrenta proceso por homicidio culposo, lesiones y abandono de personas; sin embargo, permanece en libertad tras obtener amparo federal.

Aseguradoras se deslindan de daños por el choque múltiple en la plaza Vía San Ángel de Puebla

Cabe señalar que hace unos días Carlos Alberto, uno de los conductores afectados, reveló que estuvo en riesgo de quedar paralítico y que sus gastos médicos superan el millón de pesos.

Denunció que la aseguradora se deslindó de la cobertura, situación que, afirma, también enfrentan otros involucrados, quienes hoy cargan con deudas que califican como millonarias.

El caso continúa generando exigencia de justicia y seguimiento puntual a las responsabilidades.

