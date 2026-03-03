Revelan Video del Accidente en Vía Atlixcáyotl de Puebla que Provocó la Muerte de Dos Mujeres
N+
La conductora responsable del accidente en diciembre de 2025, Luz María “N”, enfrenta proceso por homicidio culposo, lesiones y abandono de personas.
COMPARTE:
A dos meses de la carambola registrada en la Vía Atlixcáyotl, a la altura de Vía San Ángel, tres nuevos videos salieron a la luz y documentan el momento exacto del impacto que dejó como saldo dos mujeres muertas y más de cinco personas lesionadas.
El material, difundido reavivó la indignación pública en torno a este hecho ocurrido el 10 de diciembre del 2025.
Salen a la luz videos de la carambola que provocó la muerte de Mayca y Sandra Paola en Puebla
En el sitio perdió la vida Mayca “N”, quien caminaba sobre la acera al momento del impacto. Un día después falleció Sandra Paola “N”, copiloto del vehículo involucrado.
La conductora responsable, Luz María “N”, enfrenta proceso por homicidio culposo, lesiones y abandono de personas; sin embargo, permanece en libertad tras obtener amparo federal.
Noticia relacionada: Fue Vinculada a Proceso Luz María "N" por Homicidio Culposo de Dos Mujeres en Vía Atlixcáyotl de Puebla
Aseguradoras se deslindan de daños por el choque múltiple en la plaza Vía San Ángel de Puebla
Cabe señalar que hace unos días Carlos Alberto, uno de los conductores afectados, reveló que estuvo en riesgo de quedar paralítico y que sus gastos médicos superan el millón de pesos.
Denunció que la aseguradora se deslindó de la cobertura, situación que, afirma, también enfrentan otros involucrados, quienes hoy cargan con deudas que califican como millonarias.
El caso continúa generando exigencia de justicia y seguimiento puntual a las responsabilidades.
Historias recomendadas:
- Luz María "N" Presunta Responsable de Accidente en la Vía Atlixcáyotl Acude a Audiencia
- Otorgan Amparo a Presunta Responsable de la Carambola en Vía Atlixcáyotl de Puebla
- Carambola entre Ocho Vehículos Deja a Una Mujer Muerta y Varios Lesionados en Vía Atlixcáyotl de Puebla
Con información de Franco Arteaga
JAPR