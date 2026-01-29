Fue Detenida Luz María "N" por Homicidio Culposo de Dos Mujeres en Vía Atlixcáyotl de Puebla

Fue vinculada a proceso, Luz María “N”, presunta responsable de los homicidios imprudenciales de Mary Carmen Álvarez y Sandra Paola Lorenzo, cometidos durante aparatoso accidente vehícular, el pasado 10 de diciembre en la Vía Atlixcayotl frente a la plaza comercial Vía San Ángel de San Andrés Cholula, Puebla.

A la 1 de la mañana con 50 minutos de este jueves concluyó la audiencia llevada a cabo en la Casa de Justicia de San Andrés Cholula, en la que un juez de control determinó que existían las pruebas suficientes para dar inicio a un proceso contra la indiciada.

La familia de Mayca estuvo presente en la audiencia en Casa de Justicia. Foto: N+

Noticia relacionada: Carambola entre Ocho Vehículos Deja a Una Mujer Muerta y Varios Lesionados en Vía Atlixcáyotl de Puebla

Inicia investigación complementaria para demostrar culpabilidad de Luz María “N” por el accidente en Vía Atlixcáyotl

Con esta decisión de la autoridad judicial, dará inicio la investigación complementaria que concluirá el 29 de mayo, día en que se presentarán todas las pruebas para demostrar la culpabilidad de Luz María “N”, en los homicidios y daños a terceros.

De acuerdo al Código Penal del estado libre y soberano de Puebla, la probable responsable podría ser sancionada con una pena privativa de libertad de dos a nueve años; con pago de una multa de hasta 11 mil 731 pesos, más las sanciones que en su momento imponga el juez para la reparación de los daños.

Mary Carmen Álvarez de 25 años de edad, es recordada por familiares y amigos. En el lugar del accidente colocaron una placa en su memoria, después que fuera embestida en el acceso de la plaza Vía San Ángel de Puebla.

Muere Mary Carmen Álvarez y Sandra Paola Lorenzo por carambola en Vía Atlixcáyotl

El pasado 10 de diciembre un fuerte choque múltiple provocó lesiones graves a dos mujeres, quienes no sobrevivieron al accidente. En el lugar de los hechos perdió la vida Mayca, como le decían sus familiares y amigos, y días después Sandra Paola, quien acompañaba a Luz María "N" en el vehículo responsable.

Muere Joven por Carambola en Plaza Vía San Ángel sobre Vía Atlixcáyotl de Puebla

En un principio trascendió que la carambola fue producto de "arrancones" en la Vía Atlixcáyotl, sin embargo, derivado del análisis de las autoridades se determinó que la colisión no tuvo origen en conductas relacionadas con la realización de carreras entre unidades, sino que fue consecuencia del exceso de velocidad y falta de pericia por parte de la persona que conducía el vehículo tipo Golf color negro.

Historias recomendadas:

Con información de Ehécatl Mello y Julián Arturo Peña

JAPR