Tráiler se Sale del Camino y Rompe Barrera de Contención sobre Carretera de Puebla

La mañana de este miércoles 28 de enero de 2026 un tráiler protagonizó un accidente sobre la carretera Tulancingo-Tihuatlán, a la altura del kilómetro 132+600 en el estado de Puebla.

La caja seca de esta unidad de carga quedó completamente fuera de la carpeta asfáltica rompiendo incluso parte de la barrera de contención instalada en este tramo carretero.

Tráiler termina fuera del camino sobre la carretera Tulancingo-Tihuatlán de Puebla

Este miércoles se registró un accidente donde se encontró involucrado un tráiler sobre la carretera Tulancingo-Tihuatlán cerca del kilómetro 132+600 en el estado de Puebla.

Al lugar del incidente se movilizaron elementos de la Guardia Nacional de Carreteras quienes acordonaron la zona e implementaron un cierre parcial de circulación en lo que retiraban la unidad siniestrada.

En una fotografía publicada por las mismas autoridades, se puede observar el tráiler con su caja seca fuera del camino y frente a la unidad un pedazo de la barrera de contención arrancada de su sitio durante el siniestro.

Mujer de la tercera edad chocó contra vehículo y al intentar huir impactó un poste en Puebla

La mañana del miércoles en el Boulevard 5 de Mayo pasando la avenida 14 Oriente con sentido al monumento de la China poblana se registró un aparatoso accidente entre dos vehículos.

La conductora de una camioneta, quien tiene 62 años de edad, habría impactado a otro vehículo desde la calle 9 Oriente. Tras huir, perdió el control de la unidad y terminó chocando contra una luminaria.

La señora de la tercera edad presentó crisis nerviosa y golpes leves, por medios propios fue trasladada a un hospital para valoración médica, mientras que el otro conductor no tuvo complicaciones de salud.

Accidente entre Camionetas sobre el Bulevar 5 de Mayo en Barrio de San Francisco de Puebla

Policías estatales abanderaron la zona, toda vez que la circulación vial sobre el Boulevard 5 de Mayo se complicó por el peritaje y retiro de unidades.

Con información de N+

GMAZ