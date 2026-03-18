Costa Rica Cierra su Embajada en Cuba, ¿Qué Otros Países Han Abandonado su Sede en La Habana?

Costa Rica cerró su embajada en La Habana y expulsó a los diplomáticos del régimen castrista en San José. El presidente Rodrigo Chaves aseguró que había que “limpiar al hemisferio de comunistas” y aseguró que su país no legitimará a un régimen que oprime a diez millones de personas.

Costa Rica es considerado uno de los aliados de Donald Trump en Latinoamérica, quien mantiene un cerco energético a la isla.

es considerado uno de los aliados de en Latinoamérica, quien mantiene un cerco energético a la isla. El gobierno de Miguel Díaz-Canel anunció varias medidas de apertura económica que fueron calificadas como insuficientes por Marco Rubio.

anunció varias medidas de apertura económica que fueron calificadas como insuficientes por Marco Rubio. La opositora María Rosa Payá declaró desde Miami que “no hace falta una Delcy Rodríguez en Cuba”.

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Costa Rica cierra embajada en La Habana

Este miércoles, Costa Rica ha anunciado que rompe relaciones diplomáticas con Cuba. El gobierno de Rodrigo Chaves anunció la expulsión de los diplomáticos cubanos en San José y el cierre de la embajada costarricense en La Habana.

Durante un encuentro con la prensa, Chaves declaró que Costa Rica “no reconoce la legitimidad del régimen comunista de Cuba en vista del maltrato, la represión, las condiciones indignas en que tienen a los habitantes de esa isla hermosa”.

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El presidente, quien cederá el poder a la recién electa Laura Fernández el próximo 8 de mayo, añadió: “Hay que limpiar al hemisferio de comunistas (...), nosotros no le vamos a dar legitimidad al régimen que oprime y tortura a casi diez millones de cubanos hoy”.

¿Qué otras embajadas han cerrado en Cuba?

Recientemente, otro país latinoamericano cerró su embajada en Cuba. Ecuador expulsó al embajador de Cuba en Quito, Basilio Gutiérrez, el pasado 4 de marzo. El gobierno de Daniel Noboa acusó al diplomático de injerencia en asuntos políticos del país.

Cabe señalar que, al igual que Costa Rica, Ecuador es un aliado de Donald Trump en la región. En semanas recientes, el país sudamericano se sumó a la iniciativa de Estados Unidos conocida como “Escudo de las Américas”, donde se agrupan otros gobiernos aliados del mandatario republicano.

Anteriormente, otros tres países habían cerrado sus sedes diplomáticas en Cuba. Ucrania retiró a sus diplomáticos por el apoyo de La Habana a la invasión rusa en su país. Por su parte, Bélgica alegó motivos de seguridad en su salida y Países Bajos reestructuró sus servicios diplomáticos, lo que llevó al cierre de algunas sedes.

Marco Rubio niega haber exigido salida de Díaz-Canel

En medio de un cerco energético impulsado por Donald Trump, el gobierno de Díaz-Canel anunció algunos cambios de apertura económica. No obstante, Marco Rubio, secretario de Estado estadounidense, calificó estos cambios como insuficientes. Al respecto, el funcionario republicano dijo:

“La realidad es que su economía no funciona. Es una economía disfuncional. Es una economía que ha logrado sobrevivir [...] gracias a los subsidios de la Unión Soviética y, posteriormente, de Venezuela”. Además, Marco Rubio negó haber exigido la salida de Díaz Canel, como mencionó el New York Times.

Por su parte, la opositora Rosa María Payá declaró a la agencia EFE que Cuba no requiere de una figura como Delcy Rodríguez, que pacte una transición desde el interior del régimen castrista. La hija del fallecido líder opositor Oswaldo Payá añadió:

“El proceso que hemos llevado adelante desde las organizaciones cívicas y de oposición, dentro y fuera de la isla, es precisamente para tener listo un equipo de transición que pueda liderar ese periodo provisional y llevar al país de la barbarie totalitaria hacia las elecciones justas”.

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