Refuerzan Baja California, Chihuahua y Guanajuato Con Mil 170 Militares.

La Secretaría de la Defensa Nacional reforzó la seguridad de Baja California, Chihuahua y Guanajuato con mil 170 soldados, incluido un grupo especial de 270 Fusileros Paracaidistas, se informó la noche de este 18 de marzo.

Los soldados partieron a las 17:00 horas, en el marco de la Estrategia Nacional de Seguridad Pública, hacia los municipios de Tijuana, Ciudad Juárez y León. El objetivo es combatir a grupos delincuenciales con presencia en esos estados, señaló la Defensa.

"Los movimientos realizados tienen como finalidad reforzar el despliegue operativo que mantienen la 2/a., 5/a. y 16/a. Zonas Militares en esas entidades federativas, y con ello, contribuir en las acciones que realizan el Ejército, la Fuerza Aérea y la Guardia Nacional, para inhibir actividades ilícitas de grupos delictivos con presencia en los mencionados municipios", se indicó.

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En el comunicado, la dependencia militar reportó que los elementos se desplegaron a bordo de tres aeronaves de transporte estratégico de la Fuerza Área Mexicana.

"La misión específica del personal desplegado, es la de actuar en coordinación con las autoridades de los tres órdenes de gobierno en los estados de Baja California, Chihuahua y Guanajuato, realizando tareas de disuasión, prevención y patrullajes que generen un ambiente de tranquilidad, apegándose a lo establecido en la Ley Nacional sobre del uso de la Fuerza y respetando en todo momento los Derechos Humanos", afirmó la institución.

En las entidades referidas operan diversas facciones del Cártel Jalisco Nueva Generación, Cártel de Sinaloa, Cártel Santa Rosa de Lima, y otros grupos remanentes del Cártel de los Arellano Félix, La Línea y/o Cártel de Ciudad Juárez.

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ASJ