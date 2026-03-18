Presidente de Alemania, Frank-Walter Steinmeier, Llega a México para Reunirse con Sheinbaum

El presidente de la República Federal de Alemania, Frank-Walter Steinmeier, arribó la tarde de este miércoles 18 de marzo a México para sostener un encuentro mañana con su homóloga Claudia Sheinbaum Pardo.

A su llegada al Aeropuerto Internacional de Cancún, Quintana Roo, el mandatario alemán fue recibido por el canciller Juan Ramón de la Fuente. Steinmeier llegó acompañado por una comitiva de funcionarios y una delegación de empresarios.

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La agenda del presidente alemán en México

Antes de ser recibido por Sheinbaum, Steinmeier mantendrá una conversación con expertos sobre cuestiones geopolíticas, de acuerdo con su agenda oficial. Tras el encuentro con la delegación comercial, está previsto que ambos comparezcan ante la prensa.

Se trata del segundo viaje de Steinmeier a México, destacó su oficina, que resaltó las buenas relaciones económicas y el hecho de que numerosas empresas alemanas exporten o inviertan en el país.

Alemania es el segundo mayor inversionista de la Unión Europea en México y el quinto a nivel global. Al mismo tiempo, es el principal socio comercial de México entre los integrantes del bloque económico.

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