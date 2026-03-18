Plan B de la Reforma Electoral: Sheinbaum Explica Planteamiento sobre Revocación de Mandato

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, explicó este 18 de marzo de 2026 la propuesta sobre la revocación de mandato en el Plan B de la Reforma Electoral, así como el proceso de elección de nuevos consejeros del Instituto Nacional Electoral (INE).

Durante su conferencia de prensa mañanera, la mandataria nacional explicó que la iniciativa busca que la titular del Ejecutivo Federal pueda hablar sobre la revocación de mandato, pero aclaró que eso no implica que se usen tiempos oficiales.

"No se trata de usar tiempos oficiales, sino sencillamente que puedas hablar. Cómo es que estás sujeto a revocación de mandato y no puedes hablar”, manifestó.

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Revocación de mandato

Sheinbaum Pardo refirió que no se puede cancelar la posibilidad de hablar sobre la revocación de la persona que está sujeta a ese proceso.

Pero insistió que “no es uso de televisión, no es uso de radio, no tiene nada que ver con eso. Sino, sencillamente, que se pueda hablar (…) ¿Y por qué lo hacemos? Esto viene desde el inicio de nuestro movimiento, que la gente pueda decir si quiere que continúe la presidenta o no”.

“En su momento se hizo con el presidente López Obrador, él lo planteó para la mitad del periodo, pero como no había la mayoría calificada, lo dieron hasta el 28 y dijeron: y no puede hablar de nada que tenga que tenga ver con la revocación. ¿Cómo que no puedes hablar?”, cuestionó la mandataria nacional.

Así, explicó que lo único que se propone es que si va a haber revocación de mandato, pueda hablar la titular del Ejecutivo sobre ese proceso y por qué se hace.

La titular del Ejecutivo federal resumió que el planteamiento en el Plan B de la Reforma Electoral es que el proceso se pueda realizar en 2027 o 2028 y que además la presidenta, si va a ir a revocación de mandato, “que pueda hablar de ello, que no te prohíban hablar de ello”.

"No se trata de usar tiempos oficiales, sino, sencillamente, de que puedas hablar", mencionó la presidenta Claudia Sheinbaum sobre la revocación de mandato en el plan B de la reforma electoral. pic.twitter.com/UaJGZOMpHt — NMás (@nmas) March 18, 2026

Nuevos consejeros del INE

En otro tema, la presidenta Sheinbaum Pardo explicó el proceso de elección de nuevos consejeros del INE; señaló que se buscará perfiles que promuevan la democracia.

“Es un procedimiento que se ha hecho en varias ocasiones (…) Se elige una comisión que es la que va a seleccionar a los consejeros y se abre una inscripción, y después vienen las entrevistas, para decidir al final por la mayoría calificada quiénes quedarán como consejeros. Esencialmente es gente que conozca de la materia electoral, gente honesta, en efecto que no busque llegar ahí para una promoción personal, sino para promover la democracia y elecciones limpias”, sostuvo.

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Con información de N+.

spb