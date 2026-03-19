Exigen Justicia para Emiliano, de 8 Años, Quien Perdió una Pierna, al Ser Atropellado

A Emiliano, un niño de 8 años, le amputaron la pierna izquierda y parte de la pelvis, luego de ser atropellado en la Calzada Ticomán de la Ciudad de México.

A siete meses de los hechos y tras varias operaciones, el menor de edad no cuenta con una prótesis ni la atención médica necesaria.

Además, la conductora responsable no ha pagado ninguna indemnización y está en libertad.

Accidente

El pasado 3 de agosto, hace 7 meses, Emiliano de 8 años, esperaba el camión en la Calzada de Ticomán junto a su padre, venían de comprar artículos escolares para su regreso a clases.

Mientras esperaban el transporte, una conductora se subió a la banqueta y los impactó arrastrándolos varios metros.

Jocelyn Macías, madre de Emiliano contó sobre el accidente:

“Lo único que me dijeron a mí cuando yo llegué ahí fue que me subiera a la ambulancia. Y ahí ya estaba Emi, y pues la verdad sí, lo vi muy mal”

Debido al fuerte impacto, Emiliano y su padre resultaron con lesiones, el menor fue trasladado de urgencia para su atención médica.

“Me comentaron que habían sufrido varias fracturas de la parte de la pelvis, que estaba perdiendo muchísima sangre y que tenían que intervenirlo. Me dijeron primero que le iban a hacer una amputación de la pierna izquierda”, recordó la madre de Emiliano.

“Me habían comentado que le habían pasado, pues muchísimas bolsas de sangre, plaquetas, que tenía una infección y pues que si yo si yo no permitía que le hicieran la amputación, pues iba a hacer que perdiera la vida”, agregó.

Video: Emiliano, de 8 Años, Sigue Esperando una Prótesis tras Ser Atropellado y Perder la Pierna

Después de estar intubado por días y ser sometido a múltiples cirugías, a Emiliano le amputaron la pierna izquierda y parte de la pelvis.

A 7 meses del accidente que cambió por completo su vida, continúa con complicaciones, sin terapias para recuperar su movilidad por completo y sin acceso a una prótesis para poder volver a caminar, ya que hasta hoy, no han recibido ninguna indemnización por parte de la presunta responsable, que además continúa su proceso en libertad.

Jocelyn Macías, madre de Emiliano, refiere:

“Las personas que vieron sí comentan que ella venía como a exceso de velocidad y pues los que llegaron ahí a auxiliar comentan igual que llevaban como pues latas de cerveza y cosas así. Pero pues creo que en la carpeta no parece que venía exceso de velocidad, ni que venía en estado de ebriedad”

Después del accidente

Para Emiliano y sus padres, ha sido muy difícil adaptarse a la vida después del accidente, ayudarlo a moverse, los traslados a las consultas médicas y audiencias y tratar que su ánimo no decaiga mientras pasa la mayor parte del día en cama.

“Emiliano, es un niño bien, es muy amoroso, a él le encantaba bailar, era muy gracioso, buscaba pues siempre el lado positivo a las cosas y yo le decía, no esto. ‘Oye Ma, pero ve esto’, O sea, es muy positivo. Y pues ahorita lo veo y digo, gracias a Dios está aquí conmigo, o sea, tal vez le tenga una ausencia, pero pues él está aquí, me puede decir todavía lo que siente, me habla, me cuenta, me hace reír y todo”, señala su madre.

Presunta responsable

Aunque la última audiencia fue el 20 de febrero, hasta la fecha no hay una sentencia contra la presunta responsable y la familia no ha recibido ningún apoyo, ni la reparación del daño.

Su madre explica que necesita mucha rehabilitación:

“Emiliano necesita mucha rehabilitación, una prótesis. Pues necesita regresar un poco a su normalidad”

“La verdad es que nos ha costado, bueno, nos cambió a todos y digo a todos, porque pues principalmente a Emiliano. A veces se desespera, se desespera de que pues ahorita esta su vida, o sea, estas cuatro paredes, es lo único que él logra ver, no puede salir cuando salimos a una consulta, pues lo tienen que estar cargando. Porque pues todavía no nos han dado como tal, rehabilitaciones para que él pueda usar sus muletas. La prótesis, pues nos comentan que sí, pero que primero tienen que reconectarlo de su colostomía. Entonces, pues sí, ha sido un proceso muy, muy difícil” indicó Jocelyn Macías.

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Con información de Luis Carlos Hernández

LECQ