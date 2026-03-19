VIDEO: Auto Desató Incendio en Refinería Olmeca de Dos Bocas en Tabasco

El incendio en la Refinería Olmeca de Dos Bocas, en el municipio de Paraíso, Tabasco, comenzó luego de que un automóvil circulara en el acceso del complejo, de acuerdo con un video difundido en las últimas horas.

Durante la noche del miércoles 18 de marzo, un día después del accidente que dejó cinco personas muertas, fue dado a conocer un clip del momento exacto en que se propagaron las llamas, seguidas de una explosión y una intensa combustión que se extendió a varios metros a la redonda en medio minuto.

Las imágenes fueron captadas por cámaras de vigilancia de las Administraciones del Sistema Portuario Nacional (Asipona), de acuerdo con reportes preliminares.

En ellas se observa un vehículo que circula a baja velocidad con las luces encendidas y, de pronto, comienza a incendiarse. Las flamas se propagan en toda la unidad, mientras llovía.

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Se ve que el resplandor se riega poco a poco hasta llegar a un árbol en una jardinera, aparentemente, por algún derivado petrolífero sobre el piso. Enseguida, la llamarada se alza por varios metros de altura y la escena queda totalmente incendiada. Todo ocurre en cuestión de 30 segundos.

Al interior del automóvil viajaban cuatro de las víctimas mortales. En otro clip se observa que la unidad quedó prácticamente calcinada y a unos metros quedó el cadáver de una persona boca abajo, mientras la zona se veía encharcada.

Video: Incendio en Refinería Dos Bocas, en Paraíso, Tabasco, Deja 5 Muertos; ¿Cuál Fue la Causa?

¿Cómo ocurrió el incendio?

El incendio en la refinería ocurrió en el acceso a la garita de aduanas, cerca del área de esferas y tanques de la refinería, según informes preliminares.

La versión inicial indica que las fuertes lluvias en la zona provocaron el desborde de aguas aceitosas altamente inflamables afuera de las instalaciones. Eso se combinó con una chispa del auto que habría originado la explosión. Sin embargo, serán las autoridades las encargadas de llevar a cabo los peritajes correspondientes para determinar la razón del percance.

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Ayer, la Fiscalía General de la República informó que indaga las causas del incendio. La dependencia ministerial dijo que agentes periciales se encuentra en el lugar de los hechos realizando entrevistas y revisando cámaras de vigilancia. Además, envió a expertos en las materias de criminalística de campo, fotografía forense, incendios y explosiones, así como mecánica y eléctrica.

La mañana del martes 17 de marzo, se reportó que el incendio ocurrió al exterior de la refinería, pero la FGR afirmó que los hechos ocurrieron dentro del complejo.

Los cinco muertos fueron una trabajadora de Petróleos Mexicanos (Pemex) y cuatro empleados de una empresa contratista.

Asimismo, autoridades federales aseguraron que la refinería continúa operando con normalidad y que no tuvo ningún daño.

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ASJ