Messi Marca Su Gol 900 y Se Une a CR7 en Alcanzar la Cifra

Lionel Messi alcanzó el miércoles 18 de marzo los 900 goles en su extraordinaria carrera profesional pero el festejo quedó arruinado por la eliminación del Inter Miami en los octavos de final de la Copa de Campeones de la Concacaf.

El astro argentino completó la marca con sólo siete minutos de juego del partido de vuelta de la llave frente al Nashville SC y se convirtió en el segundo futbolista en conseguir la misma cifra, luego de Cristiano Ronaldo lo lograra en septiembre de 2024.

El delantero, que no había viajado a Charlotte el fin de semana para descansar de cara al desenlace de la eliminatoria, adelantó a su equipo tras recibir en el área un pase desde la izquierda del lateral español Sergio Reguilón, y encontrar un hueco entre las piernas del defensor para que su remate de zurda alcanzara la red.

Así, el jugador de 38 años abrió el marcador en el Chase Stadium de Fort Lauderdale (vecina a Miami).

Los goles del astro argentino

Lionel Messi marcó su primer gol oficial con el Barcelona el 1 de mayo de 2005 ante el Albacete en tiempo de compensación, luego de una asistencia de Ronaldinho, en una jugada muy recordada por el pase bombeado por encima de la defensa.

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Era un joven extremo de pelo largo conocido entonces como "La Pulga", quien ingresó en el césped del Camp Nou en la recta final de un partido de liga. En sólo tres minutos anotó dos goles, el primero de ellos anulado por fuera de juego.

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El argentino picó la pelota por encima del arquero y se erigió en el goleador azulgrana más joven en la liga, con 17 años y 10 meses. Ese gol maravilló a los aficionados del Barcelona y puso sobre aviso a equipos e hinchadas rivales.

Aquella vez selló el 2-0 y comenzó una etapa dorada para los blaugranas, pero igual comenzó el conteo de quien es considerado como uno de los mejores futbolistas de la historia.

En su carrera destacan las siguientes anotaciones:

Con Barcelona marcó 672 goles (2004-2021)

goles (2004-2021) En el Paris Saint-Germain anotó 32 (2021-2023)

(2021-2023) En el Inter Miami lleva 81 dianas (2023-actualidad)

dianas (2023-actualidad) Con la selección argentina ha convertido 115 tantos desde que debutó en 2005

Noche triste para los Garzas

Otro argentino, Christian Espinoza, colocó el 1-1 final en el minuto 74, decretando la eliminación de Miami por el valor de los goles fuera de casa, ya que la ida terminó 0-0 en Nashville.

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Tras alzar en 2025 su primer título de la MLS, coronarse campeón de la Concacaf era el gran objetivo del Inter para este año.

"Es una noche muy triste, de mucha desilusión. Teníamos la ilusión de avanzar en la competición", reconoció el entrenador Javier Mascherano.

Aunque la eliminación es un mazazo para el ambicioso proyecto del Inter, el partido de este miércoles entrará en los libros de historia como la noche del gol 900 de Messi.

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El capitán del Inter había convertido el tanto 899 el 7 de marzo en el triunfo 2-1 ante el DC United por la tercera jornada de la MLS.

Cuatro días después no vio puerta en la ida ante Nashville y el pasado sábado Mascherano le dio descanso en el duelo ante Charlotte en la MLS.

"El Jefecito" quería tener a su estrella a máximo rendimiento en una noche muy especial para la franquicia copropiedad de David Beckham, al ser también la despedida del Chase Stadium, su hogar desde el ingreso en la MLS en 2020.

¿Qué sigue después de dos décadas rompiendo las redes?

Lionel Messi se sigue resistiendo a confirmar su participación en el Mundial de Norteamérica (11 de junio - 19 de julio), pero a finales del año pasado sorprendió al mundo del futbol al extender su contrato con el Inter hasta el final de la temporada 2028.

El rosarino, que para entonces tendrá 41 años, confirmó así que no está listo para cerrar la carrera más gloriosa del futbol, reconocida con ocho Balones de Oro.

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En el PSG sumó 32 dianas en 75 juegos (0.43) conquistando tres trofeos, incluidas dos ligas domésticas.

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En Miami, donde aterrizó a mediados de 2023, cuenta 81 goles en 96 partidos (0.84) que impulsaron al Inter a lograr los primeros títulos de la historia del club en la Leagues Cup de 2023 y la MLS en 2025.

En su etapa con el Barça convirtió 672 goles en 778 partidos (promedio de 0.86) y alzó 35 títulos antes de su traumática marcha al Paris Saint-Germain en 2021.

Con la camiseta albiceleste, a la que guio al triunfo en el Mundial de Catar en 2022, ha cantado gol en 115 ocasiones a lo largo de 196 partidos.

Messi sigue así una carrera hacia el millar de goles en la que también está embarcado su gran rival histórico, el portugués Cristiano Ronaldo, que a los 41 años sigue engordando en la liga saudita una cuenta de 965 goles.

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Con información de Agencias

ASJ

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