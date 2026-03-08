Xavi Hernández Revela la Razón por la que Messi no Regresó al FC Barcelona

Desde su inesperada salida del club en 2021, los aficionados del FC Barcelona han soñado con ver al astro argentino, Lionel Messi, de regreso en el equipo y aunque actualmente luce como una misión imposible, en 2023 estuvo muy cerca de volverse realidad. Y es que Xavi Hernández, leyenda culé y ex entrenador del equipo, reveló que ese año estuvieron a punto de ficharlo y dio a conocer por qué al final no se concretó el tan anhelado reencuentro.

En entrevista para el medio español La Vanguardia, Xavi contó que "Leo estaba fichado. En enero del 2023, después de quedar campeón del mundo, contactamos y él me dice que tiene ilusión de volver y yo lo veo. Hablamos hasta el mes de marzo y le digo, bueno, cuando tú me des el OK, se lo digo al presidente porque yo lo veo futbolísticamente", dijo Hernández.

¿Por qué se cayó el fichaje de Messi al Barcelona en 2023?

De acuerdo con Xavi Hernández, la razón por la que Lionel Messi no pudo regresar al Barcelona, es porque el entonces presidente del club, Joan Laporta, no permitió que esa operación se llevara a cabo. "El presidente empezó a negociar el contrato con el padre de Leo y teníamos la luz verde de LaLiga pero es el presidente el que lo tira todo para atrás", explicó el español.

"Laporta me dijo textualmente que si volvía Leo le iba a hacer la guerra y que no se lo podía permitir. Y luego de repente Leo dejó de cogerme el teléfono porque por el otro lado le habían dicho que no se podía hacer. Y yo llamando al padre le dije, ‘no puede ser Jorge’, y el me dice, ‘habla con el presidente’. Y le insisto en que llevamos cinco meses hablando con Leo, está hecho, futbolísticamente no hay dudas, a nivel económico nos vamos a Montjuïc y vamos a hacer un last dance como el de Jordan, todo preparado", mencionó el estratega, asegurando que debido a esa situación, el argentino no pudo volver al club en el que se convirtió en una estrella mundial.

