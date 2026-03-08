Memo Ochoa Sufre Nueva Derrota en Chipre

Guillermo Ochoa, portero mexicano, sigue teniendo actividad constante con su equipo en la liga de Chipre. El arquero de 40 años de edad es titular con el AEL Limassol, equipo con el que disputó los 90 minutos del partido ante el Apollon este domingo 8 de marzo. El encuentro comenzó de buena manera para el mexicano, pues su equipo se adelantó al minuto 15. Sin embargo, en la segunda mitad terminó recibiendo dos goles en dos minutos, sufriendo una nueva derrota.

'Memo' Ochoa recibió dos goles en el tiempo complementario, en los minutos 67 y 68. De esta manera, el portero mexicano fue incapaz de evitar la decimosegunda derrota de su equipo en lo que va de la temporada, con la cual se quedan en el séptimo lugar de la tabla, lo que los coloca en la lucha por no descender.

En ese sentido, recordemos que en la liga de Chipre, los primeros seis equipos al finalizar las 26 jornadas de la fase regular, disputan el título, mientras que los clubes restantes pelean por no descender. A falta de una jornada, el AEL Limassol ya no tiene posibilidades de aspirar al sexto puesto de la tabla, por lo que ahora deberán enfocar sus esfuerzos en permanecer en primera división, una situación que no le es ajena a Ochoa, quien en su estancia en el futbol europeo ha sufrido varios descensos.

Memo Ochoa jugó a puerta cerrada por conflictos en Medio Oriente

El partido del AEL Limassol ante el Apollon, tuvo que disputarse sin público en las tribunas, esto como una medida preventiva ante los bombardeos que se han registrado en Medio Oriente y que también han afectado algunas zonas de Chipre. Por esa razón, la liga de futbol de ese país decidió que algunos partidos se jueguen a puerta cerrada, para evitar poner en riesgo a los asistentes.

DB