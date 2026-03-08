¿Cuándo Vuelve a Competir Isaac Del Toro? Fecha y Horario de su Próxima Carrera

Isaac del Toro arrancó la temporada de ciclismo de excelente forma. El mexicano se ha consolidado como uno de los mejores ciclistas del mundo y sus recientes resultados así lo demuestran. Del Toro viene de ganar UAE Tour 2026, en febrero, haciendo historia al convertirse en el primer mexicano en ganar la clasificación general de una carrera del UCI WorldTour. Además, se subió al podio en la Strade Bianche 2026, la primera gran clásica de la temporada, en la que logró terminar en tercer lugar ayudando a su compañero de equipo Tadej Pogačar.

Ahora, el oriundo de Ensenada, Baja California, se prepara para su próxima carrera de la campaña, en la cual saldrá como la principal figura del UAE Emirates Team. Isaac del Toro encabeza a su equipo para su tercera participación en la Tirreno-Adriático, carrera por etapas que comenzará con la prueba contrarreloj.

¿Cuándo compite Isaac del Toro en Tirreno-Adriático 2026?

La participación de Isaac del Toro en la Tirreno-Adriático 2026, comienza este lunes 9 de marzo. El mexicano parte como uno de los grandes favoritos para llevarse la victoria en esta carrera que dura una semana. La primera prueba, la de contrarreloj, dará inicio a las 6:00 am (tiempo del centro de México).

Isaac del Toro es segundo en el ranking UCI

Luego de obtener la victoria en el Tour de los Emiratos Árabes Unidos, que finalizó en Abu Dhabi, Isaac del Toro escaló posiciones en el ranking de la UCI (Unión Ciclista Internacional), colocándose en la segunda posición.

El mexicano arrancó la temporada 2026 de manera espectacular y ahora se ubica segundo en la clasificación que es actualmente liderada por el esloveno Tadej Pogacar. Del Toro, oriundo de Ensenada, Baja California, le sigue en segundo, mientras que el tercer lugar lo ocupa el danés Jonas Vingegaard.

