Clásico Mundial de Béisbol 2026: ¿A Qué Hora y Dónde Ver el Partido México vs Brasil?

México vuelve a escena en el Clásico Mundial de Béisbol, esto luego de haber derrotado a Gran Bretaña en su debut de la fase de grupos. La novena mexicana ahora se medirá a Brasil en su segundo partido del torneo y si aún no sabes a qué hora es ni dónde ver el México vs Brasil en el Clásico Mundial de Béisbol 2026 (World Baseball Classic, WBC, por sus siglas en inglés), acá te decimos si el juego pasa en vivo y gratis este domingo 8 de marzo y qué canal transmite el partido por TV y online.

El México vs Brasil será el segundo partido para la novena nacional en la sexta edición del World Baseball Classic de la MLB, por eso en una nota ya te dijimos cuándo empezó el torneo y dónde ver los juegos del Clásico Mundial de Béisbol 2026 en México.

Horario del México vs Brasil en Béisbol

El juego de la Selección Mexicana de béisbol contra su similar de Brasil ya tiene horario definido. Se juega a las 18:00 horas (tiempo del centro de México) de este domingo 8 de marzo. La sede el encuentro es el Daikin Park, estadio ubicado en Houston, Estados Unidos. En ese sentido, recordemos que el Clásico Mundial de Béisbol se lleva a cabo en cuatro sedes para la edición de este 2026: Tokio (Japón), San Juan (Puerto Rico), Houston y Miami (Estados Unidos). Los rivales de México en el certamen, además de Reino Unido y Brasil, son Estados Unidos e Italia.

¿El juego México vs Gran Bretaña se puede ver gratis?

Para todos los aficionados que no quieran perderse el partido de la Selección Mexicana dirigida por Benjamín Gil, el canal que va a pasar la transmisión del México vs Brasil en vivo y gratis, es el Canal 9, seña disponible para la TV abierta en el territorio nacional.

Si no tienes oportunidad de ver el juego de béisbol este domingo 8 de marzo por televisión, existe una opción para mirarlo vía online en internet, pues si no puedes ver el partido en casa, puedes seguir el encuentro en vivo y online por la app de streaming ViX Premium, aunque requiere de suscripción.

