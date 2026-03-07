¿A Qué Hora Corre Hoy Checo Pérez en el Gran Premio de Australia 2026?

Terminó la espera. Finalmente Sergio 'Checo' Pérez volverá a correr en un Gran Premio de la Fórmula 1. El mexicano se unió a Cadillac, la nueva escudería del máximo circuito del automovilismo profesional, para ser uno de los dos pilotos principales del equipo en esta temporada debut. Pérez vuelve a las pistas con el Gran Premio de Australia 2026 hoy sábado 7 de marzo y aquí te decimos el horario en el que podrás ver al mexicano en acción.

Recordemos que 'Checo' Pérez estuvo fuera de la Fórmula 1 durante la temporada 2025, esto luego de su abrupta salida de Oracle Red Bull Racing, equipo con el que consiguió el subcampeonato de pilotos. Las fallas en el monoplaza y los "malos" resultados de 'Checo', hicieron perder la paciencia a los dirigentes del equipo y terminó llegando a un acuerdo para rescindir su contrato. Sin embargo, Red Bull no tuvo mucha fortuna reemplazando a Pérez, pues tanto Liam Lawson como Yuki Tsunoda tuvieron muchas dificultades con el auto, demostrando que en realidad el mexicano no era el problema.

Ahora, tras el volante de su nuevo Cadillac, 'Checo' tendrá otra oportunidad de brillar en la Fórmula 1 y su nueva aventura comienza este sábado 7 de marzo en el Gran Premio de Australia 2026.

¿A qué hora corre Checo Pérez en el Gran Premio de Australia 2026?

El Gran Premio de Australia 2026 marca el inicio de la temporada en la Fórmula 1. Este año, Melbourne es la primera parada del circuito y la carrera principal dará comienzo la noche de este sábado 7 de marzo (en México). En ese sentido, la fecha oficial de la carrera es el domingo 8 de marzo, pero debido a la diferencia de horarios con respecto a México, en nuestro país aún será sábado 7. Aquí te dejamos el horario de la carrera:

Gran Premio de Australia 2026 - Sábado 7 de marzo - 10:00 pm (tiempo del centro de México)

¿En qué lugar saldrá Checo Pérez en el Gran Premio de Australia 2026?

Luego de haber participado en la Qualy, Sergio 'Checo' Pérez logró terminar en el lugar 18° de la parrilla de salida. El piloto mexicano no tendrá una gran lugar para comenzar la carrera, así que veremos qué es lo que puede conseguir en su regreso a la Fórmula 1. En ese sentido, hace varias semanas el mexicano aseguró que él y su compañero, Valtteri Bottas, buscarán entrar en zona de puntos de manera regular, pues sabe que al ser un equipo nuevo, aún deben familiarizarse con el monoplaza.

