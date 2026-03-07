Barcelona Mantiene el Liderato en España Gracias a Lamine Yamal

El FC Barcelona logró salir con vida de la "Catedral" de San Mamés tras vencer al Athletic Club por 0-1. El equipo de Hansi Flick, que sufrió durante largos tramos del encuentro ante la asfixiante presión de los "leones", encontró el alivio en los botines de su joven prodigio, Lamine Yamal, quien con una genialidad individual decantó la balanza en la segunda mitad para darle el triunfo a los culés.

Durante los primeros 45 minutos, el Barça se vio superado físicamente y le costó mucho trabajo hilvanar juego en el centro del campo. Sin embargo, la solidez defensiva de los pupilos de Hansi Flick y un par de intervenciones providenciales de Joan García bajo los palos, mantuvieron el empate a cero hasta el descanso.

La historia cambió en el minuto 68, cuando tras una recuperación de Pedri en la zona medular, el balón llegó a la banda derecha. Lamine Yamal encaró a su marcador, recortó hacia dentro y, con la pierna izquierda, puso el balón en la escuadra más alejada, haciendo inútil la estirada de Unai Simón. A partir de ahí, el Barça supo gestionar el cronómetro y aguantar las embestidas desesperadas del conjunto de Ernesto Valverde, llevándose finalmente los 3 puntos.

El factor Lamine Yamal

Con el gol anotado en San Mamés, Lamine Yamal alcanza los 14 goles en lo que va de la temporada 2025/2026 en LaLiga. A sus 18 años, el extremo no solo es el máximo asistente del equipo, sino que ha dado un paso adelante en su faceta goleadora, siendo determinante en partidos de máxima exigencia. Su capacidad para resolver encuentros cerrados lo ha consolidado como el referente ofensivo del proyecto de Flick.

Ahora, con la Copa del Mundo a unos meses de distancia, el español querrá retomar su mejor nivel para ser considerado como un titular en La Roja. En ese sentido, cabe recordar que la selección de España va a jugar en territorio mexicano, pues uno de sus encuentros de la Fase de Grupos se disputará en el Estadio Guadalajara ante Uruguay.

Así marcha la lucha por el título en LaLiga

Esta victoria es un golpe de autoridad en la tabla de posiciones. Tras la jornada 27, el FC Barcelona se mantiene como líder solitario con 67 puntos, ampliando a 4 unidades su ventaja sobre el Real Madrid (63 pts), que ayer sufrió para ganar en Vigo. Por su parte, el Atlético de Madrid sigue al acecho en la tercera posición con 54 puntos tras vencer a la Real Sociedad. El Athletic, tras esta derrota, se queda en la novena posición con 35 puntos, alejándose momentáneamente de los puestos de acceso a competiciones europeas.

