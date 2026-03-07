¿Qué Pasó con Konnan, Leyenda de la Lucha Libre? Preocupación Alrededor de su Salud

El luchador cubano Konnan, leyenda de lucha libre mexicana e internacional, se ha vuelto tendencia en las últimas horas; sin embargo, no es por su incursión en los cuadriláteros ni por algún proyecto en el rap, sino por temas de salud que han generado preocupación. Aquí te explicamos qué pasó y lo que se sabe hasta el momento.

Carlos Santiago Espada​​ —nombre real de Konnan— se ha consolidado desde hace casi tres décadas como un referente de la lucha libre profesional. Es el único extranjero en ganar el campeonato mundial en las dos promociones más importantes de México.

¿Qué pasó con el luchador Konnan?

El luchador Konnan se ha encontrado entre las tendencias de búsqueda y en redes sociales en las últimas horas por preocupación alrededor de su salud. La alerta, se alimentó entre bromas y rumores, llegó hasta preguntas como "¿Murió Konnan?".

Y es que a través de redes sociales comenzaron a surgir publicaciones sobre que el luchador estaría atravesando por un "momento delicado de salud", esto a raíz de información sin confirmación, ya que desde las cuentas oficiales de Konnan no se ha publicado si esto es verdad o rumores.

Sin embargo, los rumores no quedaron ahí, pues Kung Fu Jr., uno de sus rivales en el ring, emitió una publicación a través de Facebook, en la que daba a entender que había fallecido, pero bajo un contexto irónico que aumenta el antagonismo del combate y el espectáculo.

"En paz descanse este luchador que sepultó parte de la lucha libre mexicana, una porquería de ser humano y mediocridad de este bello deporte. En paz descanse", escribió en redes.

Dicho post solo incrementó los rumores, al lado de presuntos reportes sobre que fue sometido a una cirugía y otros procesos médicos.

Estas dudas acerca de la salud de Konnan emergen mientras él se ha mantenido, en las últimas semanas, alejado del cuadrilátero.

¿Quién es Konnan?

Carlos Santiago Espada, mejor conocido como Konnan, es un luchador cubano, quien ha participado en promociones nacionales e internacionales como AAA, CMLL, IWC y WCW.

Ha ganado el campeonato mundial en tres ocasiones, en las distintas marcas en las que se presentó.

