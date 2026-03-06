Rafael González Responde a Acusación de Violencia: Así se Defendió el Vocalista de Los Recoditos

El cantante Rafael González, vocalista de la banda de regional mexicano Los Recoditos, rompió el silencio luego de que su esposa, Fernanda Redondo Cortés, lo acusara públicamente de presunta violencia doméstica. A través de redes sociales y un mensaje público, el músico negó los señalamientos y aseguró que confía en que la verdad saldrá a la luz.

La polémica estalló después de que la mujer difundiera videos en redes sociales donde mostró supuestas lesiones y denunció que durante su relación habría sufrido agresiones físicas, psicológicas y emocionales.

Banda El Recodo, Los Recoditos y Fer Corona Presentan tema sobre La Casa de los Famosos México

¿Qué dijo Rafael González sobre las acusaciones?

Tras viralizarse la denuncia, el intérprete publicó un mensaje en el que aseguró que atraviesa momentos complicados y negó haber ejercido violencia contra su pareja.

El cantante expresó que han sido “días difíciles” y pidió respeto mientras se esclarecen los hechos. También sostuvo que sería incapaz de dañar a una mujer y que enfrentará el proceso correspondiente para demostrar su versión de lo ocurrido.

De acuerdo con su postura pública, González señaló que la situación se resolverá por la vía legal y manifestó confianza en que las autoridades determinen lo sucedido.

<

La denuncia de su esposa

La denuncia se dio a conocer cuando Fernanda Redondo publicó un video en TikTok en el que relató que, durante sus más de 12 años de relación con el cantante, habría vivido episodios de violencia.

En su testimonio, aseguró que el incidente más reciente ocurrió tras una discusión y afirmó haber sufrido agresiones físicas, incluso señalando un ataque con un arma blanca.

La mujer también pidió que su caso se difundiera públicamente y responsabilizó al cantante de cualquier situación que pudiera ocurrirle.

Los Recoditos toman distancia del cantante

En medio de la controversia, la agrupación Los Recoditos anunció que el vocalista pausará temporalmente sus actividades mientras se esclarecen las acusaciones en su contra.

La banda señaló que tomó la decisión como una medida preventiva ante la gravedad de los señalamientos, en tanto continúan las investigaciones.

El caso ha generado una fuerte conversación en redes sociales y en la industria del regional mexicano, mientras ambas partes mantienen posturas opuestas sobre lo ocurrido.

Historias recomendadas:

¿De Qué Acusan a Rafael González de Los Recoditos? Así Reaccionó la Banda contra su Vocalista

Los Recoditos Rompen con Rafael González tras Acusaciones de Violencia de su Esposa