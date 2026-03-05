¿De Qué Acusan a Rafael González de Los Recoditos? Así Reaccionó la Banda contra su Vocalista

El cantante Rafael González, vocalista de Banda Los Recoditos, se encuentra en medio de la polémica luego de que su esposa, Fernanda Redondo Cortés, lo acusara públicamente de presunta violencia física y psicológica, e incluso de intento de homicidio.

Las denuncias se difundieron a través de videos en redes sociales y provocaron que la agrupación tomara distancia del cantante mientras se aclaran los hechos.

¿De qué acusan a Rafael González?

De acuerdo con los señalamientos de Fernanda Redondo Cortés, el cantante habría ejercido violencia física y emocional durante años dentro de su relación. La denuncia se volvió viral después de que la mujer publicara videos en TikTok en los que muestra presuntas lesiones y relata episodios de agresión.

Según sus palabras, uno de los incidentes más graves habría ocurrido durante una reunión familiar, cuando el vocalista presuntamente la golpeó y la habría herido con un cuchillo frente a sus hijos.

La mujer también aseguró que ha vivido más de diez años de maltrato y que teme por su seguridad, por lo que pidió que el material difundido en redes sirva como evidencia de lo que está viviendo.

La reacción de Los Recoditos

Tras la viralización de las acusaciones, Banda Los Recoditos publicó un comunicado en redes sociales para anunciar que Rafael González dejará de participar temporalmente en las actividades del grupo mientras se aclara la situación.

En el mensaje, la agrupación aseguró que tomó la decisión de común acuerdo con el cantante y reiteró su postura contra cualquier tipo de violencia.

“Reiteramos nuestra postura de cero tolerancia ante cualquier forma de violencia”, señaló la banda en el comunicado.

La agrupación también pidió respeto hacia todas las personas involucradas mientras el caso se investiga.

¿Qué ha dicho Rafael González?

Hasta el momento, Rafael González no ha emitido un posicionamiento público directo sobre las acusaciones en su contra. Mientras tanto, el caso continúa generando controversia, y seguidores de la banda han exigido que se investiguen los señalamientos.

¿Quién es Rafael González?

Rafael González García es un cantante mexicano de música regional mexicana que se integró como vocalista de Los Recoditos en 2019. Durante su paso por la agrupación ha participado en giras y en canciones como “Perfecta”, “Mi lugar seguro”, “De esta me levanto” y “Se pronostican borracheras”.

La controversia ocurre en un momento en que la banda sinaloense mantiene una fuerte presencia en la escena del regional mexicano.

