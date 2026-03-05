Rafa González, Vocalista de Los Recoditos, Es Acusado de Violencia por su Esposa

El cantante Rafa González, vocalista de la banda sinaloense 'Los Recoditos', se volvió tendencia en redes sociales luego de que su esposa, Fernanda Redondo Cortés, lo acusara públicamente de violencia física y psicológica, e incluso de intento de homicidio.

La denuncia fue difundida a través de videos publicados en redes sociales, donde la mujer aparece mostrando presuntas lesiones y relatando episodios de agresión ocurridos durante su relación con el músico.

Fernanda Redondo acusa agresiones y un presunto ataque con cuchillo

En los videos difundidos en Tiktok, Fernanda Redondo pidió ayuda y aseguró que ha vivido años de maltrato dentro de su matrimonio con el cantante. Según su testimonio, las agresiones se habrían prolongado durante más de una década.

La mujer afirmó que en uno de los episodios más graves, ocurrido durante una reunión familiar, el vocalista presuntamente la golpeó y la hirió con un cuchillo, situación que, según relató, ocurrió frente a sus hijos.

Redondo aparece dentro de un vehículo junto a González en uno de los videos, y pide a sus seguidores guardar el material como evidencia de lo que está viviendo. En el clip se le escucha pedir que difundan el video mientras muestra las lesiones en su rostro.

Además, aseguró que el cantante intenta silenciarla y que teme por su seguridad, por lo que responsabilizó públicamente al artista en caso de que algo le ocurra.

Afirma que vivió 12 años de violencia

De acuerdo con su testimonio, la relación con el vocalista de la agrupación regional mexicana estuvo marcada por agresiones físicas, psicológicas e infidelidades.

Redondo también explicó que el impacto emocional de la relación la llevó a buscar ayuda públicamente, y señaló que actualmente recibe tratamiento psiquiátrico debido a la depresión y al desgaste provocado por la situación.

¿Quién es Rafa González?

Rafael González García es un cantante mexicano conocido por ser vocalista de la banda Los Recoditos, agrupación de música regional mexicana originaria de Mazatlán, Sinaloa.

El intérprete se integró al grupo en 2019, y ha participado en giras y en la interpretación de varios de sus temas populares, entre ellos “Perfecta”, “Mi lugar seguro”, “De esta me levanto” y “Se pronostican borracheras”.

Hasta el momento, ni el cantante ni la agrupación han emitido un posicionamiento oficial sobre estas acusaciones.

