Britney Spears es Arrestada en California: Esto es lo que se sabe

Britney Spears fue arrestada en California tras ser detenida por presuntamente conducir bajo los efectos del alcohol, de acuerdo con información difundida por el portal de espectáculos TMZ.

Según el reporte, la llamada “Princesa del Pop” fue interceptada por autoridades luego de que agentes detectaran irregularidades en su forma de conducir.

Tras la detención, los oficiales determinaron que existían indicios de que la artista manejaba bajo la influencia del alcohol, por lo que procedieron a arrestarla por DUI (Driving Under the Influence), el término legal utilizado en Estados Unidos para referirse a conducir intoxicado.

La intérprete de éxitos como "Toxic" fue trasladada a una estación policial para realizar los procedimientos correspondientes. Hasta el momento, no se han dado a conocer todos los detalles del incidente ni si Spears fue liberada tras pagar una fianza.

Britney Spears Comparte Foto de su Hijo y le Dedica Amoroso Mensaje

Britney de nuevo en el centro de atención mediática

Este nuevo episodio vuelve a colocar a la cantante en el centro de la atención mediática, especialmente después de varios meses en los que su vida personal ha sido tema recurrente en redes sociales y medios de entretenimiento.

Britney Spears, una de las figuras más influyentes del pop de los años 2000, ha enfrentado distintos momentos turbulentos a lo largo de su carrera, incluyendo la polémica tutela legal que controló gran parte de su vida durante más de una década y que terminó en 2021 tras el movimiento #FreeBritney.

Por ahora, ni la artista ni su equipo han emitido un posicionamiento oficial sobre el arresto.

Historias recomendadas:

Gonzalo Hevia Baillères: El Supuesto Nuevo Novio de Emma Watson Que También Anduvo con Belinda

De Marco Méndez a Bobby Pulido, 7 Artistas que Cambiaron la Fama por Trabajos Comunes

¿De Qué Trata 'Heterocromía', la Canción Que Supuestamente Belinda Dedicó a Gonzalo Hevia?