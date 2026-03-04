De Marco Méndez a Bobby Pulido, 7 Artistas que Cambiaron la Fama por Trabajos Comunes

En el mundo del espectáculo, la fama no siempre es eterna. Algunos actores y cantantes que alguna vez brillaron en escenarios, telenovelas o conciertos han decidido tomar caminos distintos y dedicarse a profesiones muy alejadas del entretenimiento.

Desde vender aguacates hasta incursionar en la política o la literatura, estos famosos demostraron que la vida después de los reflectores puede tomar rumbos inesperados.

Aquí te contamos siete casos de celebridades que cambiaron la fama por trabajos más comunes o nuevas carreras.

Bobby Pulido se Retira de la Música para Dedicarse a la Política

Marco Méndez: De galán de telenovelas a productor de aguacate

El actor mexicano fue uno de los rostros más conocidos de las telenovelas en los años 2000, participando en producciones como Rubí. Sin embargo, en años recientes decidió alejarse de la televisión.

Actualmente vive en Uruapan, Michoacán, donde administra una huerta familiar y se dedica a la producción y venta de aguacates, actividad que se convirtió en su principal fuente de ingresos.

El actor ha explicado que la falta de continuidad laboral en la industria y los cambios en el medio lo llevaron a buscar estabilidad fuera de los foros.

Foto: Instagram Marco Méndez

Bobby Pulido: Del escenario a la política

El cantante de música tejana conocido por éxitos como “Desvelado” decidió dar un giro radical a su carrera. En 2026 anunció su incursión en la política en Estados Unidos.

Pulido se convirtió en candidato demócrata al Congreso por Texas, buscando representar al Distrito 15, un movimiento que sorprendió tanto a sus fans como al mundo político. Con ello, pasó de los escenarios musicales a la arena electoral.

Foto: GettyImages

Nailea Norvind: De actriz a empresaria

Conocida por su participación en varias telenovelas mexicanas, Norvind decidió diversificar su carrera y enfocarse en el bienestar personal.

Actualmente se ha involucrado en proyectos de desarrollo personal y negocios relacionados con la salud y la espiritualidad, además de impartir talleres y promover estilos de vida conscientes.

Foto: Cuartoscuro

Ana Colchero: De protagonista de telenovelas a escritora

En los años 90 fue una de las actrices más populares de la televisión mexicana, recordada por telenovelas como Corazón salvaje.

Con el paso del tiempo, Colchero dejó la actuación para dedicarse a otras pasiones. Hoy es escritora y economista, y ha publicado varias novelas además de involucrarse en el activismo social y político.

Foto: Cuartoscuro

Alejandra Procuna: De villana de telenovelas a conductora de autos

La actriz, famosa por interpretar antagonistas en telenovelas, sorprendió al revelar que en algún momento de su vida tuvo que meter su auto a una plataforma de servicio de transporte cuando los proyectos televisivos escasearon.

Cuando comenzó a trabajar como conductora de aplicación en 2017, compró dos autos con la intención de manejar uno y rentar el otro. Sin embargo, el vehículo que había dado en renta terminó siendo robado por la misma persona a la que se lo había confiado.

A pesar de ese episodio, la actriz asegura que trabajar como conductora fue una experiencia positiva que le permitió replantear su perspectiva sobre la fama y su carrera.

Explicó que esa etapa le ayudó a entender que su identidad y su felicidad no dependen únicamente de ser actriz, y que el trabajo digno, sin importar cuál sea, siempre es valioso.

Finalmente, recordó que decidió convertirse en conductora debido a la falta de oportunidades laborales en la televisión. Curiosamente, cuando su historia se volvió viral en redes sociales, comenzaron a llegar nuevamente propuestas de trabajo dentro de la industria del entretenimiento.

Su historia se volvió viral porque mostró la cara menos glamorosa del mundo del espectáculo.

Foto: Cuartoscuro

Ana Patricia Rojo: De antagonista a empresaria

Recordada por su trabajo en telenovelas como Mujer de madera y Carita de ángel, Rojo también ha buscado nuevas oportunidades fuera de la actuación.

Además de su carrera artística, ha incursionado en negocios propios y proyectos personales, combinando el entretenimiento con otras actividades profesionales.

Foto: Cuartoscuro

Héctor Soberón: De actor a salvavidas

Soberón fue uno de los galanes de la televisión mexicana en los años 90 y principios de los 2000.

Con el paso del tiempo decidió alejarse del espectáculo y dedicarse a un ámbito completamente distinto. Primero fue salvavidas en un parque acuático, después incursionó en la venta de seguros y posteriormente en la instalación de paneles solares.

Foto: Cuartoscuro

Aunque el mundo del espectáculo suele asociarse con glamour, fama y estabilidad económica, la realidad es que muchos artistas enfrentan periodos de inactividad o cambios personales que los llevan a reinventarse.

Historias como las de Marco Méndez, Bobby Pulido o Ana Colchero muestran que dejar la fama no siempre significa desaparecer, sino abrir la puerta a nuevas etapas profesionales y personales lejos de los reflectores.

Historias recomendadas:

Gonzalo Hevia Baillères: El Supuesto Nuevo Novio de Emma Watson Que También Anduvo con Belinda

¿De Qué Trata 'Heterocromía', la Canción Que Supuestamente Belinda Dedicó a Gonzalo Hevia?

Marco Méndez: El Actor de Rubí Que Ahora se Dedica a Vender Aguacates

Tu prueba Premium ha finalizado

Tu prueba Premium ha finalizado

Tu prueba Premium ha finalizado

Tu prueba Premium ha finalizado

Tu prueba Premium ha finalizado

Tu prueba Premium ha finalizado

Tu prueba Premium ha finalizado