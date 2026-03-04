José Manuel Figueroa Suma Demanda contra Imelda Tuñón: ¿De Qué la Acusa Ahora?

El conflicto legal entre José Manuel Figueroa e Imelda Tuñón continúa escalando. El cantante presentó una nueva denuncia contra su excuñada por presunta violencia familiar y violencia mediática, con el argumento de proteger el bienestar emocional de su sobrino, el menor José Julián.

De acuerdo con reportes, la denuncia fue interpuesta el 3 de marzo ante la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, a través de los representantes legales del hijo de Joan Sebastian.

Busca proteger a su sobrino

Según el documento legal citado por medios, Figueroa argumenta que las declaraciones públicas y el conflicto mediático con Tuñón podrían afectar la integridad emocional y jurídica de su sobrino, quien ha quedado expuesto en medio de la disputa familiar.

El cantante sostiene que la difusión de detalles sobre la vida privada de la familia podría generar secuelas emocionales en el menor, por lo que decidió recurrir nuevamente a la vía legal.

La nueva denuncia se suma a otra demanda

Esta acción legal no es la primera entre ambos. En febrero pasado, José Manuel Figueroa ya había presentado una demanda civil por daño moral contra Tuñón, luego de que ella difundiera en redes sociales acusaciones en su contra relacionadas con su fallecido hermano, Julián Figueroa.

El intérprete ha negado categóricamente dichas acusaciones y sostiene que las declaraciones han afectado su reputación, además de provocar consecuencias en su vida profesional.

La nueva denuncia por violencia familiar y mediática ya habría sido admitida por la fiscalía, lo que implica la apertura de una carpeta de investigación y el inicio de las diligencias correspondientes por parte del Ministerio Público.

Hasta el momento, Imelda Tuñón no ha emitido una postura pública sobre esta nueva acción legal.

