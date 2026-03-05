Los Recoditos Rompen con Rafael González tras Acusaciones de Violencia de su Esposa

La agrupación de regional mexicano Banda Los Recoditos anunció que Rafael González dejará de participar en sus actividades, luego de que su esposa, Fernanda Redondo Cortés, lo acusara públicamente de violencia física y psicológica.

La polémica estalló en redes sociales después de que Redondo compartiera videos en los que muestra presuntas lesiones y relata episodios de agresión durante su relación con el cantante.

Banda El Recodo, Los Recoditos y Fer Corona Presentan tema sobre La Casa de los Famosos México

Los Recoditos anuncian la salida de Rafael González

A través de un comunicado difundido en redes sociales, la banda sinaloense informó que tomó la decisión de separar temporalmente al vocalista mientras se esclarece la situación.

En el mensaje, la agrupación aseguró que mantiene una postura firme contra cualquier tipo de violencia y que actuarán con responsabilidad ante las acusaciones.

“Tomamos esta situación con la mayor seriedad… reiteramos nuestra postura de cero tolerancia ante cualquier forma de violencia”, señaló la banda en el comunicado.

Asimismo, explicaron que la decisión se tomó de común acuerdo con el cantante para que pueda enfocarse en atender el conflicto legal y personal que enfrenta.

La denuncia de su esposa Fernanda Redondo Cortés

El caso se volvió tendencia luego de que Fernanda Redondo Cortés difundiera videos en redes sociales denunciando presunta violencia doméstica por parte del cantante.

En los videos, la mujer asegura haber vivido más de una década de maltrato físico y psicológico durante su relación con González.

Según su testimonio, uno de los episodios más graves ocurrió durante una reunión familiar, cuando el vocalista presuntamente la golpeó y la habría atacado con un cuchillo frente a sus hijos.

Redondo también pidió que los videos se difundieran como evidencia y responsabilizó públicamente al artista si llegara a sufrir algún daño tras hacer públicas las acusaciones.

Tras la difusión de los videos, el nombre del cantante y de Los Recoditos se volvió tendencia en redes sociales, donde usuarios y seguidores de la banda reaccionaron al caso y exigieron que se investiguen las denuncias.

Hasta el momento, Rafael González no ha emitido una postura pública directa sobre las acusaciones. La agrupación, por su parte, pidió respeto ante la situación mientras las autoridades y las partes involucradas esclarecen los hechos.

