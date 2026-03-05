¿Cuándo Será la Audiencia de Britney Spears tras Ser Arrestada por Conducir Alcoholizada?

Britney Spears fue arrestada en California bajo sospecha de conducir bajo los efectos del alcohol (DUI, por sus siglas en inglés). Tras su liberación horas después, las autoridades fijaron una fecha para su comparecencia ante la justicia.

¿Cuándo será la audiencia de Britney Spears?

De acuerdo con registros del condado de Ventura y reportes de medios estadounidenses, Britney Spears deberá presentarse ante la corte el próximo 4 de mayo de 2026 para responder por el incidente.

La comparecencia se realizará en la Corte Superior del Condado de Ventura, en California, donde se determinará si se presentan cargos formales o si el caso avanza a un proceso legal más amplio.

¿Por qué fue arrestada Britney Spears?

Según reportes policiales citados por medios como People, la intérprete de “Overprotected” fue detenida la noche del 4 de marzo de 2026 en Ventura, California, por sospecha de conducir bajo la influencia del alcohol.

La cantante de 44 años fue puesta bajo custodia y posteriormente liberada bajo el procedimiento conocido como “cite and release”, que permite que el detenido recupere su libertad tras recibir una citación para comparecer ante un juez en una fecha posterior.

Fue liberada pocas horas después

De acuerdo con los registros del sheriff del condado, Spears fue arrestada por la noche y liberada durante la madrugada del día siguiente, tras completar los procedimientos correspondientes.

Un representante de la cantante señaló que lo ocurrido fue un “incidente completamente inexcusable” y aseguró que la artista planea cumplir con la ley y buscar apoyo para su bienestar.

El arresto de Britney sucede durante etapa compleja en la vida pública de la estrella pop, quien en 2021 recuperó el control de su vida y finanzas tras el fin de la tutela legal que estuvo vigente durante 13 años y que impulsó el movimiento #FreeBritney.

Mientras se conocen más detalles del caso, la atención ahora está puesta en la audiencia del 4 de mayo, cuando un juez determinará cómo avanzará el proceso legal contra la princesa del pop.

