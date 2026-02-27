Están Listos los Octavos de Final de la Champions League: ¿Cómo Quedaron las Series?

Los juegos de la fase de octavos de final de la Champions League quedaron establecidos este viernes 27 de febrero, luego de que se realizara el sorteo por parte de la UEFA, en Nyon, Suiza.

Los 16 equipos ya conocen a sus rivales en esta fase de eliminación, mismos que quedaron encuadrados en ocho duelos que prometen sacar chispas.

Esta etapa de octavos se disputará durante el mes de marzo, de acuerdo con el calendario del organismo rector del futbol europeo.

¿Cómo quedaron las series de octavos de la Champions League?

A la fase de octavos de final llegaron seis equipos ingleses, tres españoles, dos alemanes, un francés, un noruego, un portugués, un turco y un italiano.

Tras realizarse el sorteo, las llaves quedaron de la siguiente manera:

PSG-Chelsea.

Real-Madrid-Manchester City.

Newcastle-Barcelona.

Bodø/Glimt-Sporting CP.

Galatasaray-Liverpool.

Atalanta-Bayern München.

Atlético de Madrid-Tottenham.

Leverkusen-Arsenal.

¿Cuándo se jugarán los partidos de octavos de final de la Champions League?

Con el cruce de octavos de final, también se dieron las fechas tentativas de los emparejamientos, los cuales se celebrarán en el mes de marzo.

Los partidos de ida se disputarán el 10 y 11 de marzo y los de vuelta el 17 y 18 del mismo mes.

Mientras que al conocer ya las series, los cuartos de final se jugarían de la siguiente forma:

El ganador de la serie PSG-Chelsea se medirá al vencedor del Galatasaray-Liverpool.

El ganador de la serie Real Madrid-Manchester City se medirá al vencedor del Atalanta-Bayern München.

El ganador de la serie Newcastle-Barcelona se medirá al vencedor del Atlético de Madrid-Tottenham.

El ganador de la serie Bodø/Glimt-Sporting se medirá al vencedor del Leverkusen-Arsenal.

Historias recomendadas:

Con información de N+

ICM