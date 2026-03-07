¿Quién Ganó el Clásico Tapatío Entre Atlas y Chivas? Resultado del Partido de la Liga MX 2026

En una edición más del Clásico Tapatío, el Club Deportivo Guadalajara se impuso con autoridad 1-2 al Atlas en un Estadio Jalisco que vibró con la intensidad propia de la Jornada 10 del Clausura 2026. El equipo dirigido por Gabriel Milito no solo se llevó los tres puntos, sino que reafirmó su jerarquía sobre unos Rojinegros que, pese al esfuerzo, carecieron de la contundencia necesaria para frenar al eterno rival.

El encuentro comenzó con un ritmo semilento. Sin embargo, al minuto 12, la balanza comenzó a inclinarse cuando Paulo Ramírez aprovechó un tremendo error en la salida de las Chivas, poniendo a los rojinegros por delante en el marcador. Para la buena fortuna del Rebaño, Armando "La Hormiga" González puso el tanto del empate con un disparo desde los linderos del área grande en el minuto 48 y, minutos después, el atacante mexicano iba a fallar desde los once pasos, desperdiciando una gran oportunidad para darle la vuelta al partido.

Para su buena suerte, el juego le dio una nueva chance a Chivas desde el manchón penal, pero ahora en los pies de Sepúlveda, quien mandó el balón al fondo de las redes para que el cuadro rojiblanco se llevara los puntos.

La racha imparable del Rebaño en el Clausura 2026

Con este triunfo, las Chivas de Guadalajara confirman que atraviesan su mejor momento en años. El equipo suma ya siete triunfos en nueve partidos y aún tienen un partido pendiente. Actualmente poseen 21 puntos y bajo la gestión de Milito, el Rebaño ha encontrado un equilibrio defensivo envidiable, concediendo apenas nueve goles en este lapso. Esta solidez, sumada al olfato goleador de sus canteranos, coloca al conjunto rojiblanco como un serio candidato al título, rompiendo con la irregularidad que los había castigado en torneos anteriores.

El panorama de cara a la Liguilla

Con este nuevo triunfo, Chivas no sólo se consolida como un serio candidato al título por su manera de jugar, sino también por los puntos que ha sumado a lo largo del torneo. Considerando que este certamen no habrá Play-in debido al Mundial, se vuelve más importante que antes el poder amarrar un boleto a la Liguilla cuanto antes. En ese sentido, a falta de múltiples jornadas, el Rebaño parece encaminado a conseguir un lugar entre los ocho mejores equipos de la Liga MX.

DB