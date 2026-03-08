Raúl Jiménez y el Fulham Quedan Eliminados de la FA Cup

Se jugó la quinta ronda de la FA Cup, el torneo de clubes más antiguo del mundo, en el cual el equipo del mexicano Raúl Jiménez, el Fulham FC, tuvo participación. El cuadro londinense recibió al Southampton este domingo 8 de marzo y pese a llegar como el gran favorito para avanzar, se terminó llevando una sorpresa, pues los visitantes se llevaron el triunfo y el pase a los cuartos de final, dejando eliminado al cuadro local.

Raúl Jiménez, que se ha ido consolidando como titular en el Fulham, tuvo pocos minutos en este partido de FA Cup. El mexicano comenzó el juego desde la banca de suplentes y sólo pudo ingresar al minuto 90+2, cuando su equipo ya perdía 0-1. Y es que un minuto antes, por la vía del penal, Ross Stewart adelantó al Southampton y terminó dándole el triunfo a su club.

De esta manera, Fulham ha quedado eliminado de la FA Cup, mientras que el Southampton se mete entre los mejores ocho equipos del torneo.

¿Cómo va el Fulham esta temporada?

El Fulham FC, equipo en el que milita el mexicano Raúl Jiménez, ha tenido una temporada muy buena. El cuadro londinense esperaba pelear por el no descenso, pero sus aspiraciones se han elevado debido a sus buenos resultados, pues actualmente están a sólo 8 puntos de entrar a la zona de puestos de competiciones europeas de cara a la próxima campaña.

En la liga de Inglaterra, los primeros seis lugares de la tabla clasifican a alguna de las tres competiciones europeas: la Champions League, la Europa League y la Conference League. Actualmente el Fulham está en el décimo lugar con 40 unidades mientras que el sexto puesto de la tabla le pertenece al Chelsea con 48 puntos.

