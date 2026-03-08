¿Philadelphia vs América Va por TV Abierta en México? Transmisión del Partido de Concachampions

Este martes 10 de marzo arrancan los octavos de final de la CONCACAF Champions Cup (Copa de Campeones, en español) y si todavía no sabes a qué hora juega Philadelphia Union vs América ni dónde ver el partido de ida, acá te decimos si el duelo de Concachampions 2026 puede verse en vivo y gratis en México.

Las Águilas atraviesan un momento complicado en la Liga MX, donde actualmente marchan en el octavo lugar de la tabl, apenas dentro de la zona de Liguilla. El cuadro azulcrema ha perdido dos de sus últimos tres partidos y ahora buscarán sacudirse la mala racha en el torneo de la CONCACAF, el cual otorga un boleto a la próxima edición del Mundial de Clubes.

¿A qué hora juega Philadelphia Union vs América hoy por la Concachampions 2026?

El juego de ida de los octavos de final entre el Philadelphia Union y el Club América ya tiene horario definido. El partido se jugará a las 17:00 horas (tiempo del centro de México) de este martes 10 de marzo. El encuentro se va a llevar a cabo en el Subaru Park, en la ciudad de Philadelphia.

¿El partido Philadelphia Union vs América se puede ver gratis?

Para todos los aficionados que buscan dónde ver Philadelphia Union vs América, lamentamos informarte que ningún canal va a pasar la transmisión del partido en vivo gratis en México, ya que la única opción de mirar el encuentro es por TV de paga.

Pero no te preocupes, ya que en N+ te traeremos el Liveblog con el minuto a minuto online gratis del encuentro, para que cheques cómo va el marcador en directo y el resumen con el resultado final del juego de ida por los octavos de final de la CONCACAF Concachampions 2026.

DB