Fecha y Horarios Para Ver los Octavos de Final de la UEFA Champions League en México

La espera ha terminado. La UEFA Champions League entra en su fase más electrizante con el inicio de los octavos de final. Tras una fase de liga que rompió con el formato tradicional y unos playoffs de alarido, los 16 mejores equipos del continente se preparan para los duelos de ida este 10 y 11 de marzo. Con potencias como el Real Madrid, Manchester City y Bayern Múnich en la mezcla, esta ronda promete estar llena de muchas emociones.

A continuación, te presentamos todo lo que necesitas saber para no perderte ni un segundo de acción de los octavos de final.

Horarios para México: ¿A qué hora ver los Octavos de Final de la Champions?

Para la afición mexicana, la jornada se dividirá en dos horarios. La actividad comenzará temprano el dia martes 10 de febrero, con un duelo en Estambul y continuará con los platos fuertes de la tarde. Para el miércoles 11 de marzo, el primer partido se juega en Alemania, para darle paso a los últimos tres compromisos de los juegos de ida.

Martes 10 de marzo

Partido Horario (Tiempo del centro de México) Galatasaray vs. Liverpool 11:45 AM Atalanta vs. Bayern Múnich 2:00 PM Newcastle vs. Barcelona 2:00 PM Atlético de Madrid vs. Tottenham 2:00 PM

Miércoles 11 de marzo

Partido Horario (Tiempo del centro de México) Bayer Leverkusen vs. Arsenal 11:45 AM PSG vs. Chelsea 2:00 PM Real Madrid vs. Manchester City 2:00 PM Bodø/Glimt vs. Sporting CP 2:00 PM

¿Sigue vigente la regla del gol de visitante?

Una de las dudas más recurrentes entre los aficionados en cada fase de eliminación directa es el criterio de desempate. Para esta edición 2025-2026, la respuesta es clara: la regla del gol de visitante NO sigue vigente.

Desde la temporada 2021-2022, la UEFA decidió eliminar este histórico criterio que otorgaba un "valor doble" a los goles marcados fuera de casa en caso de empate en el marcador global. Esto significa que, si tras los 180 minutos (ida y vuelta) el marcador global está empatado, no importará quién anotó más goles como visitante.

Esto quiere decir que, en caso de empate global, se jugarán dos tiempos extra de 15 minutos cada uno. Si la paridad persiste, el ganador se definirá mediante una tanda de tiros penales.

