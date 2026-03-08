¿Quién Ganó el Derbi de Milán en la Serie A? Resultado del Partido Milan vs Inter

Este domingo 8 de marzo se jugó el partido AC Milan vs Inter, el llamado Derbi de Milán, en la Serie A. San Siro fue testigo de este emocionante duelo entre dos de los gigantes de Italia, quienes actualmente ocupan los primeros dos lugares de la tabla. Cabe mencionar que el delantero mexicano Santiago Gimenez no pudo estar en este compromiso, el cual terminó con una victoria para sus compañeros.

El Derbi de Milán vio al Milan llevarse los tres puntos gracias aun gol solitario de Pervis Estupiñán al minuto 35. Esa anotación fue suficiente para que el conjunto rossoneri obtuviera el triunfo y recortara distancia en la lucha por el título de la Serie A en Italia. Y es que con esta victoria, el cuadro dirigido por Massimiliano Allegri llegó a 60 puntos luego de 28 jornadas, quedando a sólo 7 unidades del Inter que sigue liderando la tabla.

¿Por qué no ha jugado Santiago Gimenez con el Milan?

Santiago Gimenez no ha podido jugar desde hace varios meses. La última vez que el delantero mexicano tuvo actividad con el AC Milan fue el 28 de octubre de 2025 durante un partido de la Serie A entre su club y el Atalanta. Desde entonces, el 'Bebote' ha estado apartado de las canchas, pues su lesión en el tobillo, requirió de una cirugía.

En diciembre de 2025, el atacante surgido de las fuerzas básicas de Cruz Azul fue operado y desde entonces no ha podido jugar. Sin embargo, recientemente su entrenador Massimiliano Allegri, dio una noticia muy esperanzadora sobre su posible regreso al declarar que “Giménez ha completado toda la fase preatlética, está en buena condición y es posible que a partir de esta semana comience a entrenar con el equipo”.

El mexicano ya ha estado entrenando con el primer equipo del Milan y todo indica que podría tener minutos durante alguno de los partidos de su club en el mes de marzo.

