FBI Investiga a Exfuncionario Joe Kent que Renunció por Guerra en Irán.

El FBI abrió una investigación contra el exfuncionario de antiterrorismo Joe Kent, que dimitió en protesta por la guerra de Irán, informaron diversos medios estadounidenses.

La indagatoria del Buró Federal de Investigaciones (FBI, por sus siglas en inglés) ya estaba en marcha antes de que Kent dimitiera el martes 17 de marzo como director del Centro Nacional Antiterrorista, precisó NewsNation, citando una fuente.

Se trata de pesquisas por una posible filtración de información confidencial, en un caso que aumenta las tensiones con el presidente Donald Trump por el conflicto bélico iniciado contra la República Islámica hace tres semanas.

"Joe Kent está bajo investigación del FBI por filtrar supuestamente información clasificada, me dijeron tres fuentes. Me dicen que la investigación es anterior a su marcha", escribió la corresponsal de la Casa Blanca del sitio web Semafor, Shelby Talcott, en X.

La revelación de la indagatoria se produjo luego de un "esfuerzo coordinado" de la administración Trump para "desacreditar" a Kent, tildándolo de poco fiable y desleal, apuntó New York Times.

"El FBI y el Departamento de Justicia, bajo la dirección de Trump, han tenido con frecuencia en la mira a los críticos y enemigos políticos del presidente para realizar investigaciones criminales, a menudo sin pruebas suficientes para obtener o sustentar una acusación penal", añadió el rotativo estadounidense.

Analistas consideran que las críticas a Kent son por su ruptura pública con la narrativa del gobierno.

Video: Joseph Kent Renuncia al Centro Naional Antiterrorista de Estados Unidos tras Ataques contra Irán.

Aunque NYT apuntó que no se trata de un personaje cualquier. Desde hace tiempo muestra afinidad por teorías conspirativas: ha insinuado sin pruebas que el FBI pudo estar detrás del asalto al Capitolio del 6 de enero de 2021 y ha minimizado la injerencia rusa en las elecciones de 2016, calificándola de "engaño ruso".

La polémica renuncia

Joe Kent anunció el martes en X que había decidido dimitir de su puesto porque no respaldaba la guerra comenzada en cojunto entre Israel y Estados Unidos contra Irán, bajo argumento del riesgo por el supuesto desarrollo de su armamento nuclear.

"No puedo, en buena conciencia, apoyar la guerra actual con Irán", señaló.

"Irán no representaba una amenaza inminente para nuestra nación y está claro que empezamos esta guerra por la presión de Israel y su poderoso lobby en los Estados Unidos", publicó.

After much reflection, I have decided to resign from my position as Director of the National Counterterrorism Center, effective today.



I cannot in good conscience support the ongoing war in Iran. Iran posed no imminent threat to our nation, and it is clear that we started this… pic.twitter.com/prtu86DpEr — Joe Kent (@joekent16jan19) March 17, 2026

Kent apuntó que, a principios de esta Administración, altos cargos israelíes y miembros influyentes de los medios estadounidenses desplegaron una campaña de desinformación que socavó completamente la plataforma "Estados Unidos primero", del presidente Trump, alimentando sentimientos belicistas para incitar a una guerra contra Irán.

Sus declaraciones profundizaron divisiones dentro del Partido Republicano sobre la estrategia en Medio Oriente. Fue el primer funcionario de alto nivel en renunciar por la ofensiva desatada el pasado 28 de febrero.

Presión a Trump y tensiones internas

Analistas consideran que la dimisión del alto funcionario antiterrorista aumenta la presión creciente sobre la administración Trump por la guerra de Irán entre las críticas cada vez intensas de los legisladores demócratas, líderes empresariales y segmentos de sus propias bases.

Video: Joseph Kent Renuncia al Centro Nacional Antiterrorista de EUA tras Ataques contra Irán.

Encuestas recientes muestran que una parte significativa de los simpatizantes del movimiento MAGA (siglas en inglés de "Hacer a Estados Unidos grande otra vez") siguen apoyando las acciones militares de Trump contra Irán.

En tanto, varios líderes de opinión clave dentro de MAGA han manifestado públicamente su oposición, como el antiguo estratega jefe de Trump, Steve Bannon.

Kent reiteró en recientes declaraciones públicas su respaldo a políticas anteriores de Trump, aunque mantuvo sus cuestionamientos a la actual estrategia frente al régimen teocrático, en un episodio que refleja tensiones internas en el oficialismo.

El caso también revivió el debate sobre el uso de investigaciones federales en contextos políticos, en medio de críticas de sectores que acusan al Departamento de Justicia de actuar contra figuras consideradas adversarias del presidente.

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Con información de Agencias

ASJ

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