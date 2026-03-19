Trump Amenaza Destruir Yacimiento de Gas South Pars Si Irán Ataca Complejo de Catar.

El presidente Donald Trump dijo que Estados Unidos no estuvo implicado en el ataque israelí a South Pars, el yacimiento de gas más grande del mundo en Irán, pero advirtió que lo destruirá por completo si la República Islámica lanza una ofensiva contra el complejo gasífero de Catar.

El mandatario deslindó a su país del bombardeo de Israel, pero señaló que solo hubo daños menores. Explicó que Teherán actuó en represalia contra Catar, cuando esta nación del Golfo Pérsico tampoco atacó en las instalaciones frente a la provincia de Bushehr.

"Israel, impulsado por la indignación por lo ocurrido en Medio Oriente, ha lanzado un ataque violento contra una instalación importante conocida como el campo de gas South Pars en Irán. Una sección relativamente pequeña del complejo fue impactada.

"Estados Unidos no tenía conocimiento alguno de este ataque en particular, y el Estado de Catar no estuvo involucrado de ninguna manera, ni tenía idea de que iba a ocurrir", afirmó Trump en su plataforma Truth Social la noche de este miércoles 18 de marzo.

El presidente estadounidense justificó a Irán y dijo que no sabía que Estados Uidos y Catar no lanzaron la ofensiva contra South Pars. No obstante, calificó la respuesta del régimen teocrático como "injusta".

"Lamentablemente, Irán desconocía esto, así como los hechos relevantes relacionados con el ataque a South Pars, y atacó de forma injustificada e injusta una parte de la instalación de gas natural licuado de Catar.

Video: Donald Trump Deslinda a Su País y a Catar de Ataque a Yacimiento de Gas Natural Iraní; le Echa la Culpa a Israel.

Promete cese israelí y ataque devastador

Trump prometió que Israel no volverá a lanzar ofensivas en South Pars, pero advirtió que si Irán bombardea complejos de gas de Catar, Estados Unidos acabará en su totalidad con el yacimiento de gas natural más grande del planeta.

"NO HABRÁ MÁS ATAQUES por parte de Israel relacionados con este campo de South Pars, extremadamente importante y valioso, a menos que Irán, de manera imprudente, decida atacar a un país muy inocente, en este caso Catar", planteó.

"En ese supuesto, Estados Unidos de América, con o sin la ayuda o el consentimiento de Israel, destruirá por completo el campo de gas South Pars con una fuerza y un poder que Irán nunca ha visto ni presenciado antes", amagó.

Trump dijo que no desea "autorizar este nivel de violencia y destrucción" por las implicaciones a largo plazo que tendría para el futuro de Irán.

"Pero si el gas natural licuado de Catar vuelve a ser atacado, no dudaré en hacerlo", lanzó.

Trump manifestó su amenaza mientras la guerra sacudía los mercados energéticos mundiales y los misiles iraníes impactaban en Catar.

¿Cómo fue la represalia de Irán?

La guerra entre Estados Unidos e Israel e Irán está intensificando el precio del petróleo, que subió otro 5%, superando los 108 dólares por barril en los mercados internacionales, lo que incrementó el costo de la gasolina y otros productos.

Los precios mundiales del crudo subieron tras conocerse el ataque al yacimiento de Pars, debido al temor a represalias iraníes contra la infraestructura energética del Golfo.

Horas después, las autoridades de Catar informaron que un misil balístico impactó en una importante instalación de gas natural del país, provocando un incendio que causó daños considerables. Catar ordenó la expulsión de algunos funcionarios de la embajada iraní.

Irán ha estado atacando las instalaciones energéticas de sus vecinos del Golfo Pérsico desde que comenzó la guerra el 28 de febrero, y ha dejado prácticamente intransitable el estrecho de Ormuz, por donde pasa una quinta parte del petróleo mundial. Irán y Hezbolá también han estado lanzando drones y misiles contra Israel.

El ataque al yacimiento de gas natural de South Pars, propiedad de Irán y que comparte con Catar en el Golfo Pérsico, amenaza el suministro eléctrico en la República Islámica.

Según la Agencia Internacional de Energía, con sede en París, alrededor del 80% de toda la energía generada en Irán proviene del gas natural. También se utiliza para suministrar calefacción y cocina a los hogares de toda la República Islámica.

Por eso, Irán respondió con una serie de ataques agresivos dirigidos contra los yacimientos de gas y la infraestructura de Catar, Arabia Saudita y los Emiratos Árabes Unidos.

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Con información de AP

ASJ