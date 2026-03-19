Catean Casa de Juan Gámez, Expolicía y Creador de Contenido Asesinado en García, Nuevo León

Este jueves 19 de marzo, la Fiscalía General de Justicia del Estado de Nuevo León realizó el cateo del domicilio de Juan Gámez, expolicía y creador de contenido de seguridad asesinado el pasado 17 de marzo en calles de la colonia Valle de Lincoln, en el municipio de García, Nuevo León.

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Agentes ministeriales registraron la vivienda ubicada en la calle León, entre Córdoba y Cartagena, del Fraccionamiento Valle de Lincoln, Sector Minas en el mismo municipio de García. Los detectives ingresaron con el objetivo de obtener indicios que los lleve a esclarecer quien asesinó al creador de contenido policiaco en redes sociales y expolicía de Guadalupe.

Video: Catean Casa de Expolicía Ejecutado en Col. Valle de Lincoln en García

Aseguran computadora, celular y dispositivos de almacenamiento en cateo

Dentro del inmueble, ubicado a una cuadra del lugar donde fue asesinado el creador Juan Gámez en el municipio de García, los agentes aseguraron una computadora portátil tipo laptop, un teléfono celular y un dispositivo de almacenamiento de grabación de imágenes tipo DVR.

Mientras las autoridades esperan terminar el análisis del contenido de los dispositivos, y establecer si la víctima, identificada como Juan David Gámez Sánchez de 30 años de edad, recibió amenazas por sus publicaciones, sigue la indagatoria donde ya se tienen pistas de los homicidas que llegaron en varios carros y quedaron videograbados en varias cámaras de seguridad del sector.

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Con información de Raymundo Elizalde | N+

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