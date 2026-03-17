Matan a Hombre en Ataque a Balazos en García, Nuevo León

Un hombre fue asesinado en un ataque a balazos, minutos después de las 13:00 horas de este martes 17 de marzo en la colonia Valle de Lincoln, en el municipio de García, Nuevo León. El hecho generó el despliegue de las autoridades municipales y estatales.

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Fueron vecinos de la colonia quienes reportaron las detonaciones de arma de fuego en el cruce de las calles Cartagena y Málaga, hasta donde se movilizaron las autoridades de seguridad municipal de García, después de ser alarmados.

Al llegar los policías, localizaron en el sitio a un hombre de aproximadamente 30 años de edad, quien ya no presentaba sin signos vitales y terminó tirado sobre la vía pública. Junto al cuerpo de la víctima, quien no ha sido identificada de manera oficial, encontraron un casco, y a menos de cinco metros de distancia, una motocicleta.

Video: Ejecutan a Hombre en Vía Pública en García Nuevo León

Buscan a responsables e investigan ataque armado

La autoridades municipales informaron que los responsables del ataque a balazos escaparon con rumbo desconocido, después de dejar un hombre muerto por heridas de arma de fuego en el cruce de las calles Cartagena y Málaga, en la colonia Valle de Lincoln, en García.

La escena del crimen fue acordonada por los agentes ministeriales de la Fiscalía General de Justicia de Nuevo León, quienes ya investigan las causas de la ejecución que se registró a plena luz del día y ante la mirada de transeúntes y comerciantes. Hasta el momento, no hay personas detenidas por este hecho.

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Con información de Porfirio Medellín | N+

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