Investigan Muerte de Hombre Bajo Puente en el Río Pesquería, Nuevo León

El cuerpo de un hombre fue localizado sobre el Río Pesquería en Nuevo León. El hallazgo se registró durante la tarde de este lunes 16 de marzo, cuando autoridades se movilizaron debajo de un puente, a unos metros de la colonia Zacatecas, tras el reporte de una persona sin vida en la zona.

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Luego de que a este lugar hicieran presencia elementos de la Policía de Pesquería, se confirmó la presencia de este cuerpo, por lo que pidieron el apoyo de agentes de investigación y de peritos para llevar a cabo los trabajos correspondientes. Este punto del Río Pesquería fue resguardado de inmediato por las autoridades presentes.

Hasta el momento el hombre fallecido no ha sido identificado, pero autoridades señalaron que tendría entre 25 a 30 años de edad. El sujeto vestía un pantalón de mezclilla y un suéter en color azul. Se espera que en las próximas horas se den más detalles sobre este caso y se determina la razón por la que el sujeto falleció.

Video: Hallan Hombre Sin Vida Bajo un Puente en el Río Pesquería

Localizan hombre sin vida debajo del Puente del Papa

Un hecho similar ocurrió el pasado 10 de marzo cuando autoridades localizaron el cuerpo de hombre sobre el Río Santa Catarina, justo debajo del Puente del Papa, en Monterrey. Este hallazgo generó una intensa movilización de autoridades para llevar a cabo los trabajos de investigación correspondientes.

Fueron elementos de Protección Civil de Monterrey quienes al realizarle varios procedimiento médicos, confirmaron que el hombre ya no contaba con signos vitales. Hasta este punto hicieron presencia policías municipales y Agentes Ministeriales. Hasta el momento no se ha revelado la causa de muerte del hombre ni su identidad.

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Con información de Pedro Caballero | N+

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