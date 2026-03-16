Cortes de Agua y Baja Presión en 65 Colonias de Santa Catarina y García; ¿Cuándo se Restablece?
Los fuertes vientos registrados durante la madrugada de este lunes 16 de marzo provocaron fallas en los sistemas de bombeo de Agua y Drenaje de Monterrey
La paraestatal de Agua y Drenaje de Monterrey anunció baja presión en el suministro debido a los fuertes vientos registrados durante la madrugada de este lunes 16 de marzo, los cuales provocaron fallas en el sistema de energía eléctrica que abastece la red de bombeo en los municipios de Santa Catarina y García, Nuevo León.
Las fallas eléctricas afectaron la operación de algunos tanques de almacenamiento y abastecimiento de agua potable, lo que generó bajos niveles en el sistema y posibles cortes de agua temporales en diversas colonias de ambos municipios.
La paraestatal informó que, tras los trabajos realizados por personal técnico, el servicio eléctrico en el sistema ya fue restablecido; sin embargo, debido a los bajos niveles en los tanques, se estima que el sistema tardará alrededor de ocho horas en recuperar su capacidad y normalizar el suministro de agua.
Lista de colonias afectadas por corte de agua
Mientras se recuperan los niveles de almacenamiento, autoridades señalaron que distintas colonias podrían presentar baja presión o falta de agua durante este lapso. Aquí te dejamos la lista completa de las zonas afectadas:
García:
- Ampliación Los Nogales (El Polvorín)
- Balcones de García
- Benito Juárez
- División del Norte
- El Fraile
- Emiliano Zapata
- Fomerrey 192, Los Nogales
- Fomerrey Sobrevilla
- Lázaro Cárdenas
- Martínez Domínguez
- Miguel Hidalgo
- Nemak
- Nuevo Amanecer
- Parque Industrial FINSA
- Parque Industrial VYNMSA
- Paseo de las Torres
- Real de Villa de García
- San Martín
- Toma 1” Galletas Cuétara (Carr. a García)
- Toma de 1” Parque Industrial Las Américas
- Toma 2” Frisa (Carr. a García)
- Toma 2” Liebher (Carr. a García)
- Valle de San José 1er. Sector
- Villas del Mirador
Santa Catarina:
- Alfonso Martínez
- Bosques de La Huasteca
- Business Park Santa Catarina
- Centro
- Cerradas del Valle
- Francisco Naranjo
- Forzapar
- Hacienda El Palmar
- Hacienda Santa Catarina
- Industrial Cumbres
- Industrial La Puerta
- Industrial M
- Industrial Stiva
- Infonavit La Huasteca
- Jardines de Santa Catarina
- Landus
- Lázaro Cárdenas
- Loma Pelona
- Los Viñedos
- Mega Park Industrial Santa Catarina
- Miguel Hidalgo
- Mirador de Santa Catarina
- Nueva Santa Catarina
- Parque Industrial El Palmar
- Parque Industrial Las Américas
- Parque Industrial Las Torres
- Parque Industrial Martel
- Parque Industrial Milenium
- Parque Industrial Multitech
- Parque Industrial Pedreras
- Praderas del Castillo
- Privada Valle Poniente
- Privadas de Santa Catarina
- Puerta de las Mitras
- Puerta del Sol
- Real del Valle
- Regio Parque
- Residencial Panorámica
- Residencial Santa Catarina
- Villalta
- Zimix
DAGM