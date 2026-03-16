Incendio en Bodega en Guadalupe; Provoca Desalojo de 200 Trabajadores

Al menos 200 personas fueron desalojadas la mañana del lunes 16 de marzo debido a un incendio registrado en un local dentro de una plaza comercial en el municipio de Guadalupe, Nuevo León. La rápida movilización de los cuerpos de emergencia permitió garantizar la seguridad de los trabajadores y clientes presentes en la zona.

El incendio generó alarma entre los ocupantes del establecimiento, quienes fueron evacuados de manera preventiva mientras los bomberos trabajaban para controlar las llamas. La evacuación se realizó de manera ordenada, evitando incidentes mayores y garantizando la seguridad de todos los presentes.

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De acuerdo con información proporcionada por Protección Civil de Nuevo León, el incendio se originó en el área de frutería de una multicomercial ubicada en el cruce de las calles Fuente de Oro y Zafiro, en la colonia Fuentes de Guadalupe.

El incendio se concentró en la sección de frutas y vegetales, lo que obligó a los bomberos a actuar de inmediato para evitar que las llamas se propagaran al resto de la plaza comercial y causaran mayores daños.

Respuesta rápida de Bomberos de Guadalupe

Elementos del cuerpo de Bomberos de Guadalupe acudieron al sitio y lograron controlar el incendio en cuestión de minutos. La intervención oportuna de los rescatistas evitó que el fuego se extendiera a otras áreas del local o a comercios cercanos. Las autoridades destacaron la coordinación entre Protección Civil y Bomberos, que permitió mantener la situación bajo control y garantizar la seguridad de los trabajadores y visitantes de la plaza.

Tras el control del fuego, las autoridades continuaron con las labores de revisión en el lugar para asegurarse de que no quedaran fuego activo que pudieran reavivar el incendio. Durante la emergencia no se reportaron heridos ni personas afectadas por el humo, y todos los trabajadores evacuados permanecieron a salvo.

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Con información de Ray Elizalde/ Noticias N+

RR