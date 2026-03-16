Pipa Cargada con Diésel Se Incendia tras Volcadura en Autopista a Reynosa

Este lunes 16 de marzo se registró la volcadura de una pipa que posteriormente se incendió en la zona del anillo periférico y la autopista a Reynosa, a la altura del ejido Juárez, en Nuevo León. El accidente generó una intensa movilización de cuerpos de emergencia debido a la magnitud del fuego y al riesgo que representaba el derrame de combustible en el lugar.

Video: Consume Incendio Pipa No Hay Heridos en Autopista a Reynosa

De acuerdo con los primeros reportes, la unidad presuntamente circulaba a exceso de velocidad cuando ocurrió la volcadura. Tras el impacto, la pipa comenzó a incendiarse, lo que provocó una gran columna de humo visible desde distintos puntos cercanos a la zona del siniestro. Hasta el momento, las autoridades continúan investigando las causas exactas que provocaron el accidente.

Elementos de bomberos de distintos municipios acudieron al lugar para combatir el incendio. Sin embargo, las labores se han visto complicadas debido a las fuertes rachas de viento que se registran en la región por la presencia del frente frío número 41 en Nuevo León. Estas condiciones han provocado que el fuego se reavive constantemente, dificultando las maniobras de los rescatistas. Además, se reportó un derrame de combustible, específicamente diésel, que comenzó a correr por una canaleta como si fuera un río, lo que incrementó el riesgo de que el fuego se propagara.

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Los cuerpos de emergencia han establecido al menos dos puntos de combate para controlar las llamas. Uno de ellos se encuentra directamente en la unidad de carga, mientras que otro se instaló en las áreas cercanas donde el combustible derramado representa un peligro adicional. Según la información preliminar, la pipa se incorporaba desde la autopista a Reynosa hacia el anillo periférico con dirección al municipio de Apodaca cuando ocurrió el accidente.

De manera inicial se informó que no había personas lesionadas tras el siniestro. Sin embargo, de forma extraoficial se mencionó la posible presencia de una persona sin vida en medio del incendio, información que hasta el momento no ha sido confirmada por las autoridades. Las investigaciones continuarán una vez que el fuego sea completamente controlado y el área sea segura para los peritajes correspondientes.

Autoridades resguardan la zona

En el sitio trabajan elementos de Bomberos de Guadalupe y Cadereyta, así como personal de Protección Civil de Juárez y Protección Civil de Nuevo León. También se encuentran apoyando en el resguardo de la zona elementos de Fuerza Civil y de la Guardia Nacional, quienes mantienen abanderado el lugar para evitar riesgos a los automovilistas.

Debido a la magnitud del incendio, el anillo periférico permanece cerrado a la circulación mientras continúan las labores para sofocar el fuego y controlar el derrame de combustible.

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Con información de Ray Elizalde/ Noticias N+

RR