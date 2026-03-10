Investigan Muerte de Hombre Bajo el Puente del Papa en Monterrey

Luego de que se reportara el hallazgo de un hombre sin vida debajo del Puente del Papa, autoridades realizaron una intensa movilización sobre el lecho del río Santa Catarina, en Monterrey. Fue durante la mañana de este martes 10 de marzo cuando la policía municipal confirmó la precencia del sujeto fallecido.

A este sitio llegaron paramédicos de Protección Civil de Monterrey, quienes confirmaron que el hombre ya no contaban con signos vitales. Fueron elementos de la Policía de Monterrey quienes de inmediato resguardaron el sitio para llevar a cabo las investigaciones correspondientes. Los accesos al Puente del Papa fueron acordonados mientras se llevaban a cabo los trabajos necesarios.

En este lugar también hicieron presencia peritos del Instituto de Criminalística y Servicios Periciales (ICSP) y personal de la Fiscalía General de Justicia de Nuevo León (FGJNL). Hasta el momento se desconoce cómo habría ocurrido la muerte del hombre, por lo que ya se encuentran investigando las posibles causas.

Asesinan a trailero en Apodaca

Elementos de seguridad también investigan la muerte de un hombre quien presuntamente recibió un ataque directo a balazos cuando se encontraba en un tráiler a unos metros del Libramiento Noreste en Apodaca, Nuevo León.

Fueron elementos de seguridad quienes localizaron al hombre en un costado de la unidad de carga la cual se encontraba encendida. Hasta el momento la víctima no ha sido identificada pero durante el ataque vestía un pantalón de mezclilla, playera de color café y aparentemente tendría 40 años de edad. La Policía de Apodaca realizó un operativo de seguridad en calles cercanas de este punto para intentar localizar a los agresores.

Con información de Raymundo Elizalde | N+

DAGM