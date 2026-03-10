Detienen a Hombre tras Agredir a Ciudadano con una Piedra en el Centro de Monterrey

Un hombre centroamericano fue detenido luego de ser captado agrediendo a un ciudadanos con una piedra y posteriormente robándole sus pertenencias. Los hechos se registraron durante la noche del lunes 9 de marzo en calles del centro de Monterrey.

Fue en el cruce de Aramberri y Juan Méndez donde un hombre que se encontraba aparentemente esperando un camión del transporte público fue agredido por otro sujeto con una piedra de un tamaño considerable. El presunto agresor golpeó en varias ocasiones a la víctima en la cabeza, generando que quedara inconsciente.

Luego que la víctima quedara tendida sobre el suelo, el agresor comenzó a tomar las pertenencias del hombre. Estos momentos quedaron captados por cámaras de seguridad del C4 de Monterrey, por lo que varias patrullas comenzaron a desplegarse para tratar de localizar al sujeto. Minutos después, la Policía de Monterrey informó que el presunto asaltante ya había sido detenido.

Identifican a hombre que agredió a ciudadano en el centro de Monterrey

El hombre fue identificado como Luis, de 48 años de edad, quien tendría nacionalidad hondureña. Tras su detención, autoridades trasladaron al sujeto a las instalaciones correspondientes para ponerlo a disposición del Ministerio Público y de esta forma se determine su situación legal.

En el lugar de los hechos hicieron presencia paramédicos de la Cruz Roja Mexicana y rescatistas de Protección Civil de Monterrey para brindarle atención médica a la víctima. Elementos de seguridad le pidieron al hombre que acudiera al Ministerio Público para presentar una denuncia formal en contra del agresor para comenzar con la investigación del caso.

Con información de Raymundo Elizalde | N+

DAGM