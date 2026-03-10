Hallan a Hombre Sin Vida en Parque de la Colonia La Fama 3 en Santa Catarina, Nuevo León

La muerte de un hombre en un parque público provocó la movilización de diversas corporaciones de seguridad y auxilio durante la mañana de este martes 10 de marzo en el municipio de Santa Catarina, Nuevo León. El hallazgo ocurrió en la colonia La Fama 3, cerca de los límites con el municipio de San Pedro.

De acuerdo con los primeros reportes, una persona fue localizada sin vida en la zona de juegos infantiles de la plaza pública, lo que generó el llamado a las autoridades a través del número de emergencias.

Tras el reporte, agentes ministeriales, elementos de la Policía de Santa Catarina y paramédicos acudieron al sitio para atender la situación y comenzar con las primeras investigaciones. La movilización se registró en el cruce de la avenida Manuel J. Clouthier y la calle Cromo, en un punto cercano a los límites con la colonia San Pedro 400 y la colonia La Fama.

En el lugar se concentraron las unidades de emergencia mientras se realizaban las diligencias correspondientes. La presencia de patrullas, personal de investigación y paramédicos llamó la atención de quienes se encontraban en el área durante la mañana.

Vecinos encuentran a la víctima

De acuerdo con la información recabada en el sitio, vecinos del sector y personas que realizaban actividades deportivas en la plaza fueron quienes se percataron de la presencia del hombre en el área recreativa. Al acercarse, notaron que el hombre se encontraba tirado frente a los juegos infantiles del parque y aparentemente no respondía, por lo que solicitaron apoyo de los servicios de emergencia.

Elementos del sistema de emergencias 911 y personal de Protección Civil acudieron al lugar para revisar al hombre y brindarle atención, sin embargo, tras la valoración confirmaron que ya no contaba con signos vitales.

Las autoridades informaron que la persona fallecida es un hombre de aproximadamente 55 años de edad. Hasta el momento no se ha dado a conocer su identidad, ya que se espera que las autoridades correspondientes realicen los procedimientos necesarios para su identificación.

De acuerdo con los primeros reportes en el lugar, el cuerpo no presentaba huellas visibles de violencia, por lo que serán las autoridades quienes determinen las causas del fallecimiento. Elementos de investigación permanecieron en el sitio realizando las diligencias correspondientes y recabando información para esclarecer lo ocurrido.

Será la autoridad competente la encargada de continuar con las investigaciones para determinar las causas de la muerte del hombre localizado en esta área recreativa de la colonia La Fama 3, en el municipio de Santa Catarina.

Con información de Ray Elizalde/ Noticias N+

