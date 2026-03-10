Muere Mujer de la Tercera Edad tras Ser Atropellada por Camión de Ecovía en Monterrey

Una mujer de la tercera edad perdió la vida luego de ser atropellada por una unidad del transporte público de Nuevo León, la Ecovía, que circulaba con dirección hacia el oriente. El accidente ocurrió cuando la mujer intentaba cruzar por los carriles exclusivos del sistema de transporte, pero no alcanzó a pasar a tiempo y fue atropellada por la unidad.

Video: Muere Mujer Atropellada por Camión de Ecovía en Av. Lincoln y Real de Cumbre

Los hechos se registraron en el cruce de la avenida Lincoln y Real de Cumbres, en el municipio de Monterrey. De acuerdo con los primeros reportes, la unidad de la Ecovía transitaba por su carril exclusivo cuando ocurrió el impacto con la mujer que intentaba atravesar la vialidad. Testigos del accidente señalaron que la mujer trató de cruzar la zona de los carriles exclusivos del transporte público, sin embargo, no logró llegar y fue impactada por la unidad.

Autoridades confirman el fallecimiento

Tras el reporte del accidente, elementos de Protección Civil se dirigieron al lugar para brindar atención y verificar la situación. Al llegar al sitio, los rescatistas confirmaron que la mujer ya no contaba con signos vitales, por lo que fue declarada sin vida en la zona del accidente. Hasta el momento, la víctima no ha sido identificada por las autoridades, por lo que se espera que en las próximas horas se pueda conocer su identidad.

En la unidad de transporte se podía observar que el impacto ocurrió en la parte frontal del vehículo. De acuerdo con los reportes, tras el golpe la mujer fue proyectada hacia la zona del camellón central de la avenida. En el lugar también se brindó atención a la conductora de la unidad de Ecovía, quien fue valorada por los cuerpos de auxilio tras el accidente.

Debido al percance y a la movilización de los cuerpos de emergencia, se reportó tráfico intenso en la zona de la avenida Lincoln y sus alrededores, mientras las autoridades realizaban las labores correspondientes y el levantamiento de evidencias

Con información de Ray Elizalde/ Noticias N+

RR